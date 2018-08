Kylie mabenta ang kaseksihan sa Instagram

Slayyyyyy!!! Sigaw ng mga fan sa latest photo ni Miss International Kylie Verzosa na pinost niya sa kanyang Instagram account.

“I’m so excited to announce I’ll be playing Osyana! @epikstudiosph’s first comic book Filipina su­per­hero. Out in cinemas this 2019/2020,” caption ni Kylie.

Sunod-sunod na komento nga ang hinamig ng photo na ‘yon ni Kylie. Ang kanyang boobs nga ang napansin nila, at siyempre ang kaseksihan nito.

Sa interview namin kay Kylie noon, sinabi niyang open naman siya sa pagpapaseksi. Unang-una, sa mga beauty pageant naman, ang pagsusuot ng swimsuit ang isa sa mga requirement, at bongga roon si Kylie.

Pangalawa, modelo rin naman siya, at hindi na rin bago sa kanya ang magpasilip ng kaseksihan. Katunayan, sa Instagram account niya, madalas din siyang mag-post ng mga sexy photo niya.

Heto ang chika ng mga netizen:

@m.kenthermie, “So hot @kylieverzosa.”

@itsaikaclnslnsn, “Gorgeous as ever.”

@irinenueva, “Shet ayoko na huhuhu.”

@questionnmark, “Too goddess to be a human.”

_@mldrncacho, “Slaaay my Queen.”

@lord_marts “Huuuuge!”

@sweetengelfel, “Kylie Verzosa you’re so beautiful.”

@thereseantiporda, “Aquaman female version.”

Pero, marami lang ang nakapansin na parang kopya raw ang costume na ito ni Kylie sa costume ni Amihan ng Encantadia?

@anjellazingloven, “Amihan is that you?”

@geebertness, “Amihan? Super fierce.”

@crybabydoll “Amihan?”

@anellophpromo “Aww parang ginaya kay Amihan.”

@htt.phoebe “Kala ko si amihan haha @kylienicolepadilla.”