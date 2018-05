Kylie kopyang-kopya ang pagkadyot, paggiling, pagbukaka ni Beyoncé

Comeback complete! ‘Yan ang ubod lakas na sigaw ng mga tagahanga ni Kylie Padilla na nagpakitang-gilas sa pagkadyot, paggiling, pagbukaka, pagsayaw, sa Lip Sync Battle PH ng GMA 7 last Sunday night.

Bongga as in bongga nga ang pangongopya niya kay Beyoncé, ha! Mula sa outfit, na lantad ang kaseksihan niya, hanggang sa ganda ng mukha. At yes, nagbalik na nga ang kaseksihan ni Kylie, at mukhang handa na siyang muli na umarte sa harap ng kamera, at ‘wag lang sana siyang mabuntis ulit ni Aljur Abrenica.

“My first win. Actually sa totoo lang pakiramdam kong panalo na ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na maging si Queen B. Sobrang saya ko nakasama ko ang mga kapatid kong mga sanggre sobrang ganda, galing and sexy niyo. And sobrang namiss ko kayo. @_gabbigarcia @sanyalopez.

“Sa team ko thank you sa lahat. Sobrang salamat at nabigyan niyo ng buhay yung performance and vision natin for our segments. Kudos hope to work with you guys soon,” say ni Kylie.

Charlene super cheesy sa 17th anniv kay Aga

Super cheesy si Charlene Gonzales kahapon, dahil 17th anniversary nga nila ng mister niyang si Aga Muhlach. Aba, sa panahon ngayon, madalang na yata ang ganitong showbiz couple, na ni minsan ay hindi naintriga na nag-away, o naghiwalay.

“Celebrating 17 years with you B.. Thank you for the many years of love and happiness. My husband & bestfriend! You are the best. Here’s to a lifetime together. Happy 17th Anniversary my love. @agamuhlach317,” say ni Charlene.

Anyway, ang cute lang na makitang magkasunod na bumati sina Gretchen Barretto at Dawn Zulueta sa mag-asawa. Hindi pa ba sila nagkakabati hanggang ngayon?

Mga nominado sa 2nd Eddys sama-samang rarampa sa June 3

Magsasama-sama sa gaganaping Nominees’ Night ang mga nominado sa 14 kategorya ng 2nd EDDYS (Entertainment Editors’ Choice) bago ang pinakaaabangang gabi ng parangal. Sa pakikipagtulungan ng Film Development Council of the Philippines, Globe, OneMega Group at Wish 107.5 FM station, rarampa ang mga nominado sa idaraos na Nominees Night sa June 3, 5 p.m. sa 38 Valencia Events Place, Quezon City.

Doon ay personal na ipamamahagi ng mga opisyal ng SPEEd at ng FDCP, sa pangunguna ni Chairman Liza Dino, ang mga certificate of nomination.

Magsisilbing host ang Kapuso actress na si Rhian Ramos. At ilan sa guest performer ay sina Dessa, Katrina ‘Suklay Diva’ Velarde at ang singer-actress-songwriter na si Hazel Faith.

Magkakaroon din ng pagkakataon ang mga nominado na mainterbyu sa loob ng pamosong Wish Bus mula naman sa fastest-growing FM station na Wish 107.5.

Samantala, ang awards night para sa 2nd EDDYS ay magaganap sa darating na Hulyo, sa pakikipagtulungan pa rin ng FDCP at ng Globe sa pamamagitan ni Senior Vice-President Yoly Crisanto.

Pagkatapos ng awards night, magkakaroon ng bonggang after-party na tatawaging The EDDYS Mega Party, sa pa­ngunguna ng OneMega Group.

Sa direksyon ni Paolo Valenciano, inaasahang mas magi­ging malaki at mas exciting ang ikalawang pagbibigay parangal ng SPEEd sa mga natatangi at de-kalidad na pelikula noong 2017. Ang Globe Studios ang major presenter habang ang Wish naman ang hahawak sa production ng 2nd EDDYS.