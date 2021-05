Kylie kinasasabikan ng mga boylet sa Middle East

Ang bongga lang ni Kylie Verzosa, dahil sa mga beauty queen ngayon, siya na yata ang pinaka-busy, pagdating sa showbiz career.

Well, bagamat may ‘First Yaya’ si Maxine Medina, kabog pa rin siya ni Kylie, dahil sunod-sunod nga ang pelikula ng jowa ni Jake Cuenca.

Malaki nga ang bilib ng Viva kay Kylie, kaya sandamakmak na proyekto ang ibinibigay sa kanya.

Si Kylie rin ang humarap sa press sa media launch ng Vivamax Middle East (April 15 nagsimula). Kasama nga kasi ang Vivamax Original Series na ‘Parang Kayo, Pero Hindi’ na bida si Kylie, kasama sina Xian Lim at Marco Gumabao.

Anyway, dahil sa Vivamax Middle East, mas marami ngang Pinoy boylet ang nasasabik, nagpapantasya, humahanga sa kaseksihan ni Kylie ngayon, dahil madalas nga siyang mapanood doon.

Pasok nga rin pala sa Vivamax Middle East ang mga pelikulang Tililing, Jowable, Miracle in Cell No. 7, Miss Granny, Just a Stranger, Unforgettable, On Vodka, Beers and Regrets, Mia.

Anyway, Vivamax is now the largest online entertainment provider in the Philippines. Mag-download lang sa Google Play Store and the Apple App Store. (Dondon Sermino)