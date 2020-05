Kylie Jenner nakakalula ang regalo kina Kim, Khloe, Kourtney

Bongga magregalo ang reality star and make-up mogul na si Kylie Jenner sa kanyang sisters noong nakaraang Mother’s Day.

Kahit na in quarantine ang 22-year old self-made billionaire, hindi niya nakalimutan na padalhan ng regalo ang mga sisters niyang sina Kourtney, Kim and Khloe na mothers din na tulad niya.

Pinadalhan ni Kylie ang tatlo ng crystal-covered Judith Leiber Couture cheetah clutch na nagkakahalaga ng $5,495 each.

“I mean, seriously Kylie? For Mother’s Day? How beautiful,” post ni Kim sa kanyang Instagram Story.

Collector pala si Kim ng naturang clutch brand at iba-ibang style na meron siya. Meron siyang clutch in the shape of a hamburger, cell phone, smiley face, money bag and many more. Niregaluhan niya noon si Kylie ng Judith Lieber purse in the shaper of a tube lipstick.

Hindi naman nagpahuli si Khloe Kardashian sa pagbigay ng regalo. Pinadalhan niya ang kanyang mga kapatid ng large makeup bag by Dior na nagkakahalaga ng $580. Tinawag niya itong “Mommy’s Little Quarantine Kit” at ang nilalaman nito ay Tom Ford fragrance, a cannabis vaporizer pen and a sex toy.

Ang kanilang ina na si Kris Jenner ay pinadalhan naman ng Krispy Kreme doughnut boxes ang kanyang mga anak. (Ruel Mendoza)