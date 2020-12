Kylie, Jake tukaan, yakapan sa publiko

Mistulang mga sawang naglingkisan, nagtukaan ang magkasintahang Kylie Verzosa at Jake Cuenca, na makikita sa Instagram video ng huli.

Nasabik nang husto sa isa’t isa sina Jake at Kylie, dahil dalawang buwan daw silang hindi nagkita. Hindi nagawang pigilan ang sarili nina Jake at Kylie na maglambingan sa publiko matapos nilang malaman na pareho silang negative sa COVID-19.

“When she comes back from work after 2 months and both your swab tests results are negative,” sabi ni Jake.

Na-locked in si Kylie sa shooting ng pelikula nila sa labas ng Metro Manila, at gumawa naman si Jake ng serye sa TV5. (Rey Pumaloy)