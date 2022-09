Kylie itinago ang pagiging ‘positibo’

Ni-reveal ni Kylie Padilla na kamakailan nga ay tested-positive siya. Pero hindi ‘yung tipong “positibo” na iniisip ng mga intrigera at Marites.

Lakas-loob siyang umamin kaugnay dito sa kanyang Instagram post.

“Ok, so we tested positive and we were locked down at home for almost 2 weeks,” pag-amin ni Kylie.

Halos ikabaliw daw nito nang malamang nagka-COVID-19 siya at ang anak niyang si Axl. Mabuti na lang daw at hindi naman ito sobrang malala.

“The House of Dragon kept us sane for most of it. But thank God lahat naman mild and Axl recovered within 2 days,” say pa ni Kylie.

Nakatulong din umano ang ininom nitong juice na puno ng vitamins para mabilis siyang maka-recover sa naturang sakit.

Recently ay panay ang sangga, pagtanggi ni Kylie sa issue na diumano’y siya ay buntis. At ang itinuturo pang ama nito ay si Gerald Anderson.

Nagsama kasi ang dalawa sa Switzerland para sa isang proyekto nilang may titulong “Unraveled” at may mga tsismosang pinipilit na nagkaroon sila ng relasyon.

Ani Kylie, napakalabo umano nitong mangyari. Magkaibigan lang umano sila ni Gerald. Alam niyang matibay ang relasyon nito kay Julia Barretto.

Propesyunal lang umano sila isa’t isa kaya ikinaloka niya ang mga “buntis” isyu sa kanya. (Batuts Lopez)