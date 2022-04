Kylie hindi na mahal si Jake

Dahil ang title ng movie nina Kylie Verzosa, Cara Gonzales, Zanjoe Marudo, na dinirek ni Richard Somes ay ‘‘Ikaw Lang Ang Mahal’.

Kaya unang tanong sa mga artista, sino ang una, at huli (present) na sinabihan nilang ‘Ikaw Lang Ang Mahal’.

Pareho halos ang sagot nina Zanjoe at Cara, na nanay raw nila ang sinabihan nila recently ng ‘ikaw lang ang mahal’ dahil pareho nga raw silang walang dyowa.

At siyempre, ang inaasahan ng marami kay Kylie ay si Jake Cuenca ang babanggitin niya na sinabihan niya ng ‘ikaw lang ang mahal’ sa kasalukuyan.

“I’m so happy na natuloy ang presscon, na first ito sa Viva. Natuwa ako na finally hindi na zoom ang presscon natin. Sana tuloy-tuloy na!” sabi ni Kylie.

“Romantically siguro noong padulo ng college ko, sa una kong boyfriend. Siya ang sinabihan ko na ‘ikaw lang ang mahal ko’.

“Present?” ilang minuto muna siyang nag-isip bago sumagot.

“Ah, sarili ko. Hahahaha!” natatawang sagot niya.

“Siguro kasi, ‘ikaw lang mahal ko’ kailangan kasing… sinabihan ko sarili ko na ‘ikaw lang mahal ko’,” sabi pa ni Kylie.

Kaya chika ng press, hindi na niya mahal si Jake?

At `yun na nga, dinugtong na ang tanong tungkol sa ginawa niyang pag-iyak sa ‘Showtime’ at sa tsismis na break na sila. Pero, nakiusap siyang huwag na lang pag-usapan.

“Wag na lang po muna nating pag-usapan!” pakiusap ni Kylie.

Tinanong na lang ang cast kung ano ang natutunan nila sa mga karakter nila. At heto nga ang sagot ni Kylie.

“Siguro may mga pagmamahal na wala sa tamang panahon. Siguro, puwede mong mahalin ang isang tao, pero mali ang… the right love at the wrong place, at the wrong time,” sabi ni Kylie.

Anyway, sa dulo ng presscon ay sinabi ni Kylie na hindi naman maituturing na ‘failed relationship’ ang nangyari sa kanila ni Jake. Hindi na nga lang natuloy ang chika dahil pinaalala nga na tungkol na lang muna sa ‘Ikaw Lang Ang Mahal’ ang pag-usapan.

Anyway, bidang-bida na nga si Kylie, at masaya siya na nakasama niya si Zanjoe, na sobrang propesyunal daw katrabaho. (Dondon Sermino)