Kylie ayaw nang pabuntis kay Aljur

Ayaw nang pabuntis ni Kylie Padilla kay Aljur Abrenida.

Tama na raw `yung dalawa nilang anak.

Sa Instagram ay nagposte si Kylie ng mga wedding photo nila ni Aljur, kalakip ang pagbati sa dalawang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa.

“2 years and 2 kids. Pahinga muna tayo ha? Lol. To us. I love you @ajabrenica,” sabi ni Kylie.

Dahil magkasunod nga ang pagbubuntis ni Kylie, hindi na nito nagawang bumalik sa showbiz.

Bahay ni Julia gustong masilip ni Dennis

Hangad ni Dennis Padilla ngayong Pasko na makatungtong sa bahay ng anak na si Julia Barretto. Naghihintay ang komedyante na imbitahan siya ni Julia sa bahay nito.

Gusto niyang makita ang pinagpaguran ng anak, kahit wala siyang ambag dito.

Sa panayam namin kay Dennis, idinaan niya sa biro ang pagnanais na makatungtong sa bahay ng anak. Ipaabot daw namin kay Julia ang hangad niyang masilip ang bagong bahay nito. Pangako ni Dennis magdadala siya ng pagkain.

Anyway, pasok nga sa MMFF 2020 ang pelikula ni Dennis na “Pakboys: Takusa” under Viva Films.

Dahil kay Vivian: Luna Awards nawalan ng kredibilidad

Binasag ng mga dilawan si Vivian Velez kaugnay sa nalalapit na Luna Awards ng Film Academy of the Philippines. Si Vivian ang chairman ng Film Academy of the Philippines.

Kinukuwestyon ng isang netizen ang kakayahan ni Vivian na maging patas sa pamamahagi ng award at hindi kikiling sa mga DDS na nominado.

@nestorabrogena: “Ang labo ng Luna Awards Dutertard na Dutertard ang choices. Importante talaga na ang Film Academy of the Philippines ay hawak ng mga taga-industriya at akademya. Hindi kung sino-sino lang na ang pangalan ay Vivian Velez.”

Ilang netizen ang sumawsaw sa tweet at naniniwalang mawawalan ng kredibilidad ang Luna Awards sa pamumuno ni Vivian.

May ilan naman ang dumepensa at nagsabing kung sino ang mananalo tiyak na deserving ito sa award.

Rhian pinaiyak ang fan

Nang dahil kay Rhian Ramos naglupasay, nagsisigaw at napaiyak ang isang dalagita.

Ni-retweet ni Rhian ang video ng Twitter user ng Cyberhians Official.

Mapapanood sa video na kinukunan ang isang teener habang inaabot dito ang tablet para ipakita ang mga photo at video. Matapos tingnan ang ilang photo, nag-iba ang reaksyon ng fan at nagsisigaw ito sa tuwa.

Hindi ito halos makapaniwala sa napapanood kaya naglupasay ito sa labis na kasiyahan, na nasundan ng pag-iyak nito.

Binati kasi ni Rhian ang fan na nasorpresa talaga. Aliw na aliw naman si Rhian at sinabing, “Awww, this is the sweetest I wasn’t expecting that reaction. Big hugs. Xem.”