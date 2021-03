Kylie, Aljur nagkaayos na

Tila naayos na ang gusot sa pagitan nina Kylie Padilla at Aljur Abrenica, na sinasabing pansamantalang naghiwalay dahil sa hindi nalamang rason.

Nasa Instagram ni Aljur ang mga larawan ni Kylie na iba-iba ang facial reaction, na nasa masayang mood.

Nasa loob ng sasakyan si Kylie at tila si Aljur ang kumuha ng photos.

Sa caption, mababasa ang nanatiling paghanga, pagmamahal at pagsamba ni Aljur sa asawa.

Saad nya sa caption, “Many faces of the Queen.”

Nagtataka lang kami at ibang mga netizen kung bakit hanggang ngayon wala pang photo na magkasama ang mag-asawa.

Sa mga nagdaang photo posting niya sa IG, si Aljur lang at ang dalawang anak niya ang magkakasama.

Ang pinakahuling photo post ng aktor kasama si Kylie ay noon pang Feb. 13. Matapos nito ay nag-post na si Aljur hawak ang rosaryo at sinabing “been praying for a while. The power of praying is real. Bring peace and clarity”. (Rey Pumaloy)