Kyle harabas sa overtime

NANGAILANGAN ng double overtime ang Miami Heat bago naipagpag ang Hornets 111-107 Huwebes ng gabi sa Spectrum Center sa Charlotte.

Nilista ni Kyle Lowry ang 12 sa kanyang 25 points pagkatapos ng regulation para pamunuan ang Heat (38-21), pumasok sa All-Star break na kabuhol ang Bulls sa tuktok ng Eastern Conference standings.

Nagdagdag ng 21 points si Duncan Robinson sa Miami, tumapos si Jimmy Butler ng 15 points, 10 rebounds at 8 assists.

Masagwa ang shooting ni Butler sa first 48 minutes at first extra time, pero nangulit at nakabawi ng clutch baskets sa pangalawang OT. Overall, 5 of 24 lang mula sa field si Butler.

Sumabay ng 29 points, 11 rebounds si Miles Bridges at may 24 markers pa si Montrezl Harrell pero naubusan ang Hornets (29-31) sa dulo. Nakapagsumite si LaMelo Ball ng 14 points, 14 rebounds at 10 assists bago na-fouled out sa second OT.

Sinolo ni Harell ang 7-0 blitz ng Hornets sa bukana ng fourth para lumayo ng 14, pero tumabla ang Heat sa tatlong 3s ni Robinson. (VE)