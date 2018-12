Kyla, Yeng, KZ, Angeline ililibot sa buong mundo ng Boyz II Men

Ginanap last Saturday night ang concert ng Boyz II Men with Divas sa Smart Araneta Coliseum kung saan puno talaga ang ve­nue. Karamihan sa mga dumalo ay mga umabot sa kasikatan ng grupo. Pero, mayroon ding mga millennial.

Ikatlong pagkakataon na ng Boyz II Men na mag-concert dito sa ating bansa. Ang huling beses pa nga na nag-concert sila ay kasama pa nila ang isang singer na si Nathalie Cole.

Ngayong taon naman ay kasama nila ang ASAP Divas na sina Kyla, Yeng Constantino, KZ Tandingan, at Angeline Quinto. Pinangunahan ng Divas ang concert, sila ang umawit sa pagbubukas ng concert. Ang unang inihandog nilang awitin ay punong-puno agad ng energy na “Sorry Not Sorry” ni Demi Lovato.

Pagkatapos ay isa-isa na silang may solo moment sa pagkanta, mayroon silang hinandang international songs at siyempre hindi mawawala ang OPM. Sa Divas palang, nag-aalab na agad ang stage. Todo hiyawan na ang mga fan, may dala pang banners na nakasulat ang pangalan ng kanilang mga local idols!

At talagang nagniningning sa kanilang mga kasuotan ang ASAP Divas! Nasa tatlong beses pa nga silang nagpalit ng outfit!

Matapos ang intro ng Divas, nagkaroon ng 15-minute break para paghandaan ang pagpe-perform ng Boyz II Men na sina Shawn Stockman, Nathan Morris, at Wanya Morris. Lahat sila ay naka-all white na siyang nagpa-stand out sa mga international singer!

Well, all white attire na nga kasi ang naging branding ng grupo sa tuwing magco-concert sila. Visual intro palang dumadagundong na ang hiyawan ng mga fan at lalo pa nang lumabas na nga ang bawat mi­yembro ng Boyz II Men group.

Inawit ng Boyz II Men ang tipikal na kinakanta nila sa bawat concerts nila tuwing magpapakilala sila. Sinundan ng kanilang isa mga hit song na “On Bended Knees” kung saan mas lalong naghiyawan ang mga fan na kahit umpisa palang eh halos maiyak na ang mga fan sa tuwa, sumasabay pa ang mga fan sa pag-awit.

Pinatayo naman nila ang mga audience at pina-clap baba at taas at i-feel daw na nag-e-exercise ayon kay Wanya Morris, bago nila awitin ang “Water Runs Dry.” Promise, bongga talaga ang kanilang interactions with fans! Talagang mamahalin sila ng kanilang mga fan!

Mayroon din silang pakulo na namimigay sila ng rosas sa mga fan nila nang awitin nila ang “I’ll Make Love To You.” Agad nagdagsaan sa harapan ang mga fan para kunin ang rosas na pinamimigay ng Boyz II Men, tuluyan na ngang naiyak ang ilang mga fan nang mabigyan ng rosas. Halos umabot sa kalangitan ang kilig na nadarama ng mga fan na nabigyan ng rosas. Makikita mo sa mga mukha ng mga fan ang lubos na pagkasaya.

Sunod ay inimbinta na nila sa stage ang ASAP Divas para makiawit sa kanila. Hindi umano ine-expect ng mga Divas na iimbita­han sila sa pag-awit at makaka-duet nila ang Boyz II Men. Biniro pa nga ni Wanya na hindi niya makita si KZ dahil maliit. Sabay inawit na nila ang kantang “Open Arms” pagkatapos ay nagkaron sila ng konting chika on stage dahil napahanga ang mga miyembro ng Boyz II Men sa talento ng ASAP Divas.

At heto pa ang pasabog! Dahil nga natuwa sila sa performance ng apat na singers, on the spot silang inanyayahan ng Boyz II Men na sumama sa kanilang Album Tour.

Hindi makapaniwala sina Yeng sa bonggang imbitasyon na inalok sa kanila ng International group. Then kumanta na sila ng “One Sweet Day” aba medyo emosyonal na ang mga Diva sa pag-awit dito sa pangalawang kanta nila with the group. Mas lalo rin nakakakilabot ang performance ng kanilang pagsasanib-puwersa!

Nang bumalik na sa backstage ang Divas, well, moment nanaman ng Boyz II Men. Ilang awit pa ang kinanta nila down to the last song na “End Of The Road” kung saan mas marami na ang nakisabay kumanta at mapapansing mas emosyonal ang mga fan.