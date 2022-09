Kyla napiling Best Libero

NAHIRANG bilang Best Libero si Creamline Cool Smashers-Philippine national team member Kyla Llana Atienza sa katatapos lang na 2nd ASEAN Grand Prix nitong Linggo kahit kinapos sa podium finish ang koponan sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang tatlong edisyon ng regional volleyball tournament.

Nagpamalas ng kahusayan sa pagsalo ng mga bola ang 25-anyos na produkto ng Far Eastern University Lady Tamaraws na minsan ring ginawaran ng naturang parangal noong 2019 Premier Volleyball League (PVL) Open Conference.

Napansin ang angking galing ng 5-foot-6 na 2013 UAAP Beach Volleyball Rookie of the Year sa nagdaang Asian Volleyball Confederation (AVC) Cup for Women na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City nang magpakita ng impresibong pagsalo at pag-dive sa mga atake ng Vietnamese spikers upang makapalag sa laro ang koponan.

Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang kampanya ng Philippine squad sa ASEAN meet nang umuwi itong walang panalo sa 0-3 kartada kasunod ng pagwalis ng Indonesia 24-26, 22-25, 23-25 sa bronze medal match ng Women’s Volleyball Invitation sa Chartchai Hall sa Nakhon Ratchasima, Thailand Linggo ng hapon.

Dahil sa pagkabigo ay hindi nakakatuntong sa podium sa unang pagkakataon ang team matapos magkasunod na maibulsa ang bronze medal noong 2019 edisyon sa Nakhon Ratchasima at Santa Rosa, Laguna.

Naunang nakatikim ng pagwalis ang Pilipinas kontra 13-time Southeast Asian Games champion Thailand sa opening day noong Biyernes 17-25, 22-25, 12-25 kasunod kontra back-to-back runner-up na Vietnam 12-25, 16-25, 16-25.

Muli namang nagkampeon ang Thailand nang walisin ang Vietnam 25-19, 25-17, 26-24 para sa gold medal match. (Gerard Arce)