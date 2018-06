Kuwentong Pepsi Paloma, orig fake news – Sotto

PAULIT-ULIT na tinawag ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na original fake news ang mga istorya sa pag-uugnay sa kanya sa insidenteng kinasangkutan ni Pepsi Paloma.

Kasabay nito ay tiniyak ni Sotto na tutugon ang Inquirer sa kanyang hiling na alisin ang mga anya’y malisyosong artikulo sa kanilang website.

“They will. Because it’s fake news. Its original fake news,” sagot ni Sotto sa tanong kung handa itong maghain ng kasong libelo kung hindi aalisin ng Inquirer ang mga artikulo.

Binigyang-diin pa ni Sotto na hindi alam ng kanyang mga kritiko ang tunay na pangyayari kasabay ng pahayag na hindi na dapat palakihin ang fake news.

Inalmahan din nito ang impormasyon na maituturing na pagsikil sa freedom of the press ang kanyang kahilingan sa kompanya kasabay nang pagtanggi na ginagamit niya ang posisyon para i-bully ang media entity.

“Ibig mo bang sabihin kapag sinabi kong ‘yung mga taong naninira binabayaran, freedom of the press din ‘yun? Hindi. Original fake news,” dagdag ng senador.

“Ask Inquirer if I am bullying them,” diin pa nito.