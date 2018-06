Kuwento ng Uber driver wagi sa ‘Istorya ng Pag-asa’ Film Festival

ISANG short film tungkol sa Uber driver na nagsisikap sa kabila ng kapansanan, ang nagwagi sa ‘Istorya ng Pag-asa’ Film Festival ng Office of the Vice President at ng Ayala Foundation.

Ang pelikulang ‘Ang Biyahe Ni Marlon’ ng multimedia writer na si Florence Rosini ang pinangalanang Best Film sa INP Film Fest Gala Night and Awarding Ceremony, na ginanap noong Hunyo 12, Independence Day sa Glorietta 4 sa Makati City.

Ang INP Film Fest ay isang inisiyatibo ng tanggapan ni Vice President Leni Robredo at ng Ayala­ Foundation, upang hikayatin ang mga ordinaryong Pilipino na makiisa sa pagbabahagi ng mga kuwento ng inspirasyon.

Ang nanalong short film ay tungkol kay Marlon Fuentes, isang driver na may Tourette Syndrome, ang kondisyon na nagdudulot ng di-sinasadyang paggalaw o tics.

Kinilala si Marlon ng kompanyang Uber nang mag-viral ang kaniyang kuwento sa social media, mula nang makaagaw ng pansin ng kaniyang pasahero ang mga karatulang inilagay niya sa loob ng sasakyan, na nagsasabing, “I have Tourette Syndrome. I hope you understand my condition.”

Ayon sa driver, nagsisikap siya para mabigyan ng mas magandang buhay ang kaniyang pamilya, na siya namang lubos na humahanga sa kaniyang pagmamahal para sa kanila.

Nag-uwi ang director ng short film na si Florence ng P50,000 cash prize, isang DSLR camera, at isang Samsung S8 smartphone.

Pinangalanan namang first runner-up ang ‘Tago’, kung saan makikilala ang jazz drummer na si Nelson Gonzales na patuloy na pinatatakbo ang Tago Jazz Cafe para sa mga tagapakinig at mga musi­kero ng nasabing genre. Second runner-

up naman ang ‘Gawilan’, tungkol sa swimmer na si Ernie Gawilan, na sumali sa 2016 Summer Paralympics.

Nag-uwi ang mga filmmaker na sina Meg Serranilla at Kelsy Lua ng P30,000 at P20,000.

Ang tatlong tinaguriang pinakamagagandang pelikula sa film fest ay ipapalabas sa mga Ayala Mall Cine­ma mula Hunyo 13 hanggang 30.