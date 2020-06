Kuwento ng Pag-ibig ng mga Sorsoganon sa Abaka

Lubid, napakahalagang produkto ng kabihasnan! Nagagamit sa paglalayag ng tao at pagpapatayo nito ng mga matatayog na gusali. Kaya bawat hibla kailangang matibay. Abaka, sa matagal na panahon ito ang pinagmumulan ng mga hibla ng lubid. Scientific name: Musa tixtilis, isang uri ng saging na pinapatubo sa mga bansang tulad ng Ecuador at Costa Rica ngunit pinatutubo rin sa Pilipinas. Sa katunayan, nang dumating si Magellan dito noong 1521, naipakilala sa mga Europeo ang abaka na matagal nang ginagamit sa kapuluan bilang kasuotan. Nang tuluyan nilang masakop ang Pilipinas, pinag-igting at pinasigla nila ang produksyon nito at kalaunan nakilala ang abaka bilang “Manila Hemp.”

Sa Kasaysayang pangkabuhayan ng Pilipinas, ayon sa histroyador na si Lars Raymund Ubaldo, malaki ang papel ng isang probinsya sa produksyon ng abaka, ang Sorsogon. Sa Bagatao, itinayo ang isang astillero o pagawaan ng barko na ginagamit sa makasaysayang Manila-Acapulco Galleon Trade. Sa matinding pangangailangan sa lubid ng mga barko, nagkaroon ang Sorsogon ng Cordoneria Real (o ang pagawaan ng kordon o lubid ng Hari ng Espanya). Ang mga lubid na mula sa mga piling bayan sa Bicol, kabilang na ang Sorsogon, ay kinailangan din sa mga astillero sa Cavite. Kaya naman lumaki ang pangangailangan sa halaman at nahikayat ang iba’t ibang bayan sa lalawigan na palawakin ang pagtatanim nito.

Sa pagdating ng ika-19 na dantaon, dahil sa umuunlad na industriya ng abaka, nagbunsod ito sa pag-unlad din ng mga bayan, na nagbunsod naman sa paglaki ng populasyon. Halimbawa, sa nangungunang bayan sa produksyon ng abaka, ang Irosin, ay nakapagtala sa mga panahon ito ng 9,000 mga residente. At dahil dito, nahikayat ang mga negosyanteng Espanyol at Tsino na mamuhunan at paglaon tumira sa Irosin. Gayundin, tila nagpaligsahan ang mga bayan ng Bulan at Sorsogon sa pag-unlad. Ang mga bayan na ito at may sariling daungan.

Sa sobrang ganda ng ekonomiya sa Sorsogon, maraming mga negosyante mula sa Samar, Leyte at Iloilo ang nakipagkalakalan ng abaka sa mga bayan ng Gubat at Bacon. Hindi lamang lubid, ang mga hibla ng abaka ay nagiging sinamay, guinaras at iba pa. Kaya naman naging patunay nang maunlad na produksyon ng abaka ay ang mga almacenes o mga bodega na ipinatayo sa Sorsogon.

Sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig sa Europa, lumaki ang demand para sa abaka na naging numero uno natin itong export noong 1917. Ngunit, sa pagbabago ng panahon, nagkaroon ng mga bagong uri ng lubid at nasalanta ang mga abaka ng iba’t ibang peste, humina ang demand at unti-unting bumagsak ang produksyon ng abaka. Ngunit, kamakailan muling pinapasigla ng mga kababaihan ng Gubat ang tradisyon na namana pa nila sa kanilang mga lolo, gumagawa ng mga tsinelas at mga pandekorasyon na ipinagmamalaki ngayon ng bansa, itinutuloy ang kuwento ng pag-ibig ng mga Sorsoganon sa abaka.