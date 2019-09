Kuwarta sa LGU sa national tax isaka ngadto sa 50% – Kiko

Ang local government units (LGU) maoy gitawag nga ‘front-line providers’ sa serbisyo publiko ug angayang makuha ang ilang share nga 50% gikan sa kanhi nga 40% sa national taxes, dili sa national internal revenue taxes.

Kininang gibutyag ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa iyang Senate Bill 426 nga nagtibguha nga usbon ang Local Government Code of 1991.

“Pinakaunang takbuhan ng ating mamamayan ang mga LGU. Kailangang sapat ang kita para matugunan ang pangangailangan ng ating mamamayan,” matud ni Pangilinan.

“The bill will harmonize the Constitution and the. It will also increase the LGU’s internal revenue allotment from the national government,” dugang pa niya.

Kauban sa national internal revenue taxes ang income tax, estate and donor’s taxes, value-added tax, other percentage taxes, excise taxes, ug documentary stamp taxes nga gipatuman og gokolekta sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Ang national taxes usab dili lang sa tanang national internal revenue taxes kun dilo ang tanang buhis nga gikolekta sa nasudnong lakip ang custom duties sa tanang buhis nga gikolekta sa Bureau of Customs ug sa tanang ahensya sa kagamhanan.

Matud ni Pangilinan, ang iang balaodnon subay kini sa desisyon sa Korte Suprema niadtong Abril nga angayang ilakip sa Internal Revenue Allotment sa LGU ang nakolektang buhos sa ubang ahensiya sa kagamhanan sa BIR.

“Gusto nating ilapit ang pamahalaan sa mamamayan, at mangyayari ito kung mas maraming pondo ang mga LGU. Itong mga klaseng reporma ang maglalapit sa mga pinuno at pinamumunuan na kapwa namang gusto ng asenso sa sariling bayan,” pagpasabot sa senador. (Jess Campos)