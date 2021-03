Kuwarema, Panahon ng paglago sa kabanalan!

Nasa kalahatian na tayo ng Panahon ng Kuwaresma. Patuloy ang panawagan ng Panginoon sa pagsisisi at pagbabagong-buhay. Tema ng Ikatlong Linggo ng paghahanda natin sa Pista ng Muling Pagkabuhay ang ‘pagpapalago sa kabanalan’ sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na nagpapababa ng ating dignidad bilang mga anak ng Diyos at Templo ng Espiritu Santo.

Saad ng Simbahan, “We are temples of the Lord, his dwelling place. Lent is a grace-filled time for us to probe what is in our hearts and to welcome the interior cleansing that we need.” Giit ng Iglesya- sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa atin, nagkakaroon tayo ng tapang upang talikuran ang kasalanan at lakas tungo sa pagbabalik-loob sa Kanya.

Sa Ebanghelyo (Cfr. Jn 2:13-25), mababasa ang tagpo sa paghagupit at galit na pagtaboy ni Kristo sa mga mangangalakal papalabas ng Templo. Nagalit si Hesus sa mga tao sa templo sapagkat ginawa nila ang “Bahay ng Ama” na mistulang isang palengke. Para sa mga Hudyo, ang Templo ay sagisag ng pananahan ng Diyos kaya’t dapat umiiral dito ay kabutihan at kabananal bilang sagradong lugar.

Sa galit ni Hesus, pinagtataob niya ang mga mesa ng mga negosyante sa Templo. Nang humingi ng tanda ang mga Judio sa kung ano ang karapatan niya para para gawin ito, sinabi ng Panginoon: “Gibain ninyo ang Templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatalong araw!” Ang tinutukoy Niya ay ang Kanyang Katawan na magdaranas ng kamatayan ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.

Malinaw ang pagtukoy ni Kristo sa Kanyang Katawan bilang “Bagong Templo”; at tayo bilang mga alagad niya ang tatayong mga miyembro ng kanyang Katawang Mistiko. Ergo, kay Kristong muling nabuhay, hindi na isang gusali Simbahan subalit higit pa rito mga tao, ang mga mananampalataya na bumubuo rito. Samakatuwid, tayo bilang “Bayan ng Diyos” ang buhay ng Templo ng Diyos!

Bilang bumubuo ng iisang Katawan na ang ulo ay si Kristo at tayo ang mga bahagi, hinihikayat tayo na magpakabuti, magpakabanal, at kilalanin ang ating dignidad bilang mga anak ng Diyos, pati narin ang angking kabanalan ng ibang tao bilang mga nilalang ayon sa imahen ng Diyos. Pithaya ng Simbahan na huwag sana tayong makalimot sa ating pagiging ng ‘buhay na bato’ ng Templo at saksi sa patuloy na presensiya ni Kristo sa mundo.

Sa huli, narito ang nasa ng Iglesya sa tanan ngayong Kuwaresma: “may we re-acquire or sharpen our awareness of the sacredness of our lives and of every human being.” Panahon daw ngayon ng pagtuwid sa mga kamalian, pagpuno sa ating mga pagkukulang sa Diyos, higit sa lahat ito ang tamang panahon ng pagpapanumbalik sa orihinal na karangyaan ng pag-ibig at presensiya ng Diyos sa ating buhay.

Nawa taglayin natin ang diwa ni Kristo- maging matatatag, makatotohanan at makatarungan sa ating mga gampanin at tungkulin nang may lubos na pagititwala sa Poon upang maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. Habilin ng Simbahan, “This is the time for a re-dedication of ourselves to the Source of Holiness, in order that everything that is in us may become a hymn of glory and praise to the Triune God!”