Kuwaiti na pumatay sa Pinay DH bibitayin

Parusang bitay ang pinataw ng Kuwaiti criminal court sa babaeng employer na dahil sa selos ay pinahirapan hanggang sa mamatay ang kanyang Filipino domestic helper na si Jeanelyn Villavende.

Bukod dito, apat na taong pagkakakulong naman ang hatol sa kanyang mister na pinagtakpan at hindi inulat ang krimen sa mga awtoridad.

Sa tweet ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., nagpasalamat ito sa mga awtoridad sa Kuwait para sa pagbibigay hustisya sa pinaslang na Pinay, “Thank you Kuwait. The Criminal Court sentence a Kuwaiti citizen to death for the murder of her Filipino household worker, Jeannelyn Villavende.”

Ilang araw umanong kinulong sa kwarto at sinaktan ng akusado ang Pinay hanggang sa kanyang kamatayan.

Pumanaw si Villavende noong Disyembre 28, 2019 sa kamay ng kanyang amo. Dahil dito, nagpatupad ang gobyerno ng pansamantalang total deployment ban ng mga Pinoy DH sa Kuwait, naalis ito matapos magkasundo ang dalawang bansa para sa proteksyon ng mga Pilipinong manggagawa.

Taliwas sa pahayag ng Kuwaiti government na namatay si Villavende matapos ang trauma at mga pasa sa buong katawan, lumabas sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation na nawawala ang utak, puso, at ilang lamang loob ng Pinay at inabuso at hinalay ito.