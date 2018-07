Kuwaiti beauty blogger ipinapa-blacklist sa POEA

Hiniling ng isang non-government organization sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA) na i-blacklist ang Kuwaiti social-media influence­r na si Sondos Al Qattan sa pagkuha ng domestic worker mula sa Pilipinas­.

Sinabi ni Susan Ople, pinuno ng Blas F. Ople Policy Center, na hindi karapat-dapat pagsilbihan ng mga Filipino si Al Qattan dahil sa ginagawa nitong modernong alipi­n ang domestic worker.

Matatandaan na ki­nuyog si Al Qattan sa ipinost nitong video na bina­batikos ang bagong batas na nagpapahintulot na bigyan ng day off ang mga household service worker (HSW) at itag­o ang kanilang mga passport sa halip na ibigay sa kanilang mga employer.

Nauna nang sinabi ni POEA Administrator Bernard Olalia na ang isang ‘bilateral labor agreement’ na nilagdaan ng Pilipinas at ng Kuwait, at ang mga patnubay na inisyu ng POEA ay mali­naw na nagsasaad na ang pasa­porte ay dapat hawak ng HSW at may ka­rapatan na isang araw na pahinga sa loob ng isang linggo.

Sinumang Kuwaiti employer na tumangging sundin ang mga probisyon ay agad na ilalagay sa blacklist, ani Olalia.

Ayon sa Blas Ople Center, ipinangako ni Olalia na agad isasama si Al Qattan sa talaan ng blacklist ng POEA.