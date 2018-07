Kuwaiti beauty blogger dedma sa apology

Nagmatigas ang Kuwaiti social media star na si Sondos al-Qattan na hindi siya hihingi ng tawad sa naging paha­yag niya laban sa mga Filipino domestic helper.

Ito’y matapos manindigan si Qattan na bilang employer, karapatan niya na ipitin ang pasaporte ng mga domestic helper at pitong araw bawat linggo dapat silang magtatrabaho.

Naniniwala si Qattan na ito rin ang sentim­yento ng mga kaba­bayan niya sa Kuwait.

Matatandaan na kinu­yog sa social media si Qat­tan matapos nitong i-post ang video sa Instagram noong Hulyo 10 at ibuyang­yang ang kanyang saloobin laban sa ipi­nairal na batas na nagbabawal sa employer na itago ang passport ng Fili­pino domestic helper at dapat din na magkaroon sila ng isang araw na day off bawat linggo.

Dahil sa pahaya­g ni Qattan, iginiit ng Migrant­e International na kailangang magbiga­y ng apology ang social media star ng Kuwait, na may 2.3 mil­yong follower­, dahil sa itinutu­ring nitong alipin ang mga domestic helper.