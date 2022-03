Kusug Tausug tinukuran ng mga bigatin sa Pampanga

Bumuhos ang suporta ng mga bigating opisyal sa Pampanga kay Kusug Tausug Partylist Rep. Shermee Tan-Tambut para sa pagnanais nitong muling mabigyan ng boses ang mga Muslim sa Kongreso.

Sa kanyang Facebook page, pinasalamatan ni Tan-Tambut si dating Pangulo at House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa paglilibot nito sa kanya at sa grupo nila sa Pampanga at pagpapakilala sa matataas na opisyal ng lalawigan.

Ayon sa kongresista, hindi niya alam kung paano susuklian ang kagandahang-loob ng dating Pangulo sa kanyang team at sa buo niyang pamilya.

Si Congw Tan-Tambut ay bunso sa mga anak na babae ni Sulu Govrenor Abdusakur Tan at kapatid rin ni Cong. Samier Tan ng Unang Distrito ng Sulu.

Sa kanyang mga pagsasalita sa mga pinuntahan nilang lugar sa Pampanga, pinasalamatan din ng kongresista sina Pampanga Governor Dennis “Delta” Pineda, Vice Governor Lilia “Nanay Baby” Pineda, Mayor Cris Garbo ng Mabalacat City, Carmelo “Pogi” Lazatin, Jr. ng Angeles City, at Emmanuel “Bon” Alejandrino ng bayan ng Arayat sa mainit na pagtanggap nila sa Kusug Tausug.

Hindi na umano siya nagtataka sa mabilis na pagbangon ng Pampanga mula sa delubyong idinulot ng pagputok ng Mt. Pinatubo at ito ay dahil sa husay at galing ng mga opisyal dito na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Kapampangan.

Ilan sa mga aktibidad ni Cong. Tan-Tambut ang pagsaksi sa paglagda sa Peace Covenant na itinaguyod ng COMELEC, pagbisita sa Muslim Center sa Brgy. San Pedro, San Fernando City, pagkonsulta sa mga naninirahang Muslim sa bayan ng Guagua at nakipagpulong sa mga lider Muslim sa Arayat noong Marso 4 bago bumalik sa Quezon City para naman sa

interfaith dialogue sa mga Muslim Ulamas at Christian religious leaders.

Noong Marso 10, bumalik ang grupo ng kongresista sa Pampanga, kasamang muli si GMA para magsalita sa ginanap na panunumpa ng mga bagong opisyal ng Federation of Muslim Communities in Pampanga, Inc. sa Mabalacat City, bago tumuloy sa Angeles City kung saan sinalubong sila ni Mayor Pogi Lazatin.

Ang tatlo sa apat na araw niyang pagbisita sa Pampanga ay sinamahan siya ng kanyang asawang si Capt. Marjani “John” Tambut, na kabilang din sa pamilya ng mga politiko.