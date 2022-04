Kuryente walang aberya sa eleksiyon – DOE

Ipinahayag ng hepe ng Department of Energy-Electric Power Industry Management Bureau (DOE-EPIMB) ng Department of Energy (DOE) na hindi magkakaroon ng aberya sa supply ng kuryente sa panahon ng eleksiyon.

“Walang nakikita na yellow o red alert. Ibig sabihin, may available reserves,” sabi ni DOE-EPIMB director Mario Marasigan sa virtual briefing kahapon.

Aniya, base ito sa pagsusuri na ginawa ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) at ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines (IEMOP) na isinumite sa DOE noong Oktubre at inaprubahan ng kagawan noon pang Disyembre 2021.

Sa kabila nito, sinabi ni Marasigan na naghahanda ang DOE para hindi mawalan ng kuryente sa panahon ng malapit sa halalan. Kinausap na rin umano nila ang ilang planta na naka-schedule magkumpuni na iwasang gawin ito sa panahon ng halalan. (Eileen Mencias)