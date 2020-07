Kuryente ng work-from-home employee sagutin ng employer – Tolentino

Naniniwala si Senador Francis Tolentino na kayang magbigay ng mga employer ng insentibo sa kanilang mga kawani na nagtatrabaho sa bahay para mabawasan ang bigat ng kanilang bayarin sa kuryente sa panahon ng pandemya.

Plano ng senador na maghain ng isang panukala kung saan magbibigay ng electricity allowance ang mga employer para sa kanilang work-from-home employee.

Sa ilalim ng kanyang panukala, ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa kanilang mga tahanan ay entitled sa P1,000 tax deduction kada buwan na maaring deductive expense sa taxable income ng mga ito.

“Kasi hindi lang naman ganu’n ang nauubos niya sa pagbabayad ng electric bills niya e. Hindi lang naman P1,000 siguro ang bayad. At ‘yun naman ay deductable din as a business expense. ‘Yun, mababawas doon sa buwis na babayaran naman ng kompanya,” sabi ni Tolentino.

“So ang end result nito ay ‘yung empleyado ay may karagdagang pera sa bulsa at magagamit din sa ekonomiya at makakadagdag din sa bayad sa kanyang kuryente. Kesa naman maputulan siya ng kuryente,” dagdag pa nito sa panayam sa DZBB.

Bukod diyan, may isang pang solusyon si Tolentino para puwedeng makonsidra sa pagbibigay ng tax incentive.

“Meron akong dinevise na isang formula, ‘yung gawin na lang itong P25 per hour [ang ide-deduct na tax] kasi pinattern ko ito sa formula ng Australia. Ang Australia ngayon nagpapatupad ng AU$50 per hour doon nagwo-work from home. E kinompute ko ‘yung AU$50 parang pumapatak ng P17 sa pera natin,” sabi ni Tolentino.

“So kung P17, lumalabas na P136 kung eight hours ka nag-work from home. Pero hindi naman siguro eight hours ka nagwo-work from home, baka apat na oras lang ‘yan,” sambit pa nito.

Ang mga employer naman na hindi magbibigay ng insentibo sa kanilang mga work-from-home employee ay papatawan ng kaukulang multa.

“Dapat meron ‘yun. Kasi ang laki nu’ng nagiging katipiran niya,” sabi ni Tolentino na nakatakdang maghain sa naturang panukala sa Lunes. (Dindo Matining)