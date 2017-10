Kung plaka ng kotse di nyo maibigay, babaguhin nyo pa lahat ng jeep – Recto sa DOTr

Gagawa lang ng panibagong problema ang Department of Transportation (DOTr) kung itutuloy ang implementasyon ng Modernization Program ng Public Utility Vehicles (PUV).

Ito ang binigyang-diin ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa deliberasyon para sa mahigit P70 bilyong panukalang 2018 budget ng DOTr.

“Kung plaka ng kotse hindi nyo maibigay, delayed kayo ng ilang taon sa plastic drivers license cards, why are you embarking on a new project or a new program? Babaguhin natin ang lahat ng jeep,” katuwiran ni Recto.

Sinabi ni Recto na sa ngayon pa lang ay nakatatanggap na siya ng mga reklamo sa iba’t ibang panig ng bansa hinggil sa modernization program.

Naniniwala ang senador na hindi pinag-isipang mabuti ng ahensya ang programa na tinatayang gugugulan ng P300 bilyon para sakupin ang 250,000 units ng jeep na P1.2 milyon ang bawat isa.

Ayon naman kay Senador JV Ejercito, chairman ng subcommittee ng Finance, P80,000 sa bawat jeep ay isusubsidiya ng pamahalaan habang ang nalalabi ay sagutin ng operator.

“P80,000 times 250,000, that is P20 billion, if they multiply it. Now, who is going to pay for the P280 billion kung P300 billion iyong programa, who will pay for the P280 billion?” tanong ni Recto.

Nabunyag din sa pagtatanong ni Recto na target ng DOTr na kunin sa Tax Reform Program ang kakulangan sa pondo.

“Sometimees these programs are not well-thought-of. Iyong babaguhin natin ang lahat ng jeep ay makaka-resolve ba ng traffic yan? Saka na iyan, ayusin muna ang EDSA, ayusin nyo muna iyong traffic, ayusin muna iyong MRT. Bakit ang iniisip natin ay papalitan natin lahat ng jeep?” pahayag pa ni Recto.