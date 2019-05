Kung paanong nagiging normal ang ‘di normal

Isang masayang bali­ta: ganap ng batas ang Safe Spaces Act o mas kilala sa tawag na “Bawal Bastos Act” pagkatapos nitong mag-lapse into law noong Abril 21. Isa ito sa mga importanteng batas na ating itinulak sa Senado upang mawakasan ang kultura ng pambabastos sa bansa.

Ang Safe Spaces Act o ang “Bawal Bastos” Act ay nag-lapse into law noong April 21 pagkatapos hindi umano napirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bicameral conference committee report ng batas noong Pebrero.

Isa itong malaking tagumpay at bawi ng mga kababaihan at LGBTs laban sa luma­laganap na kultura ng kabastusan sa ating mga lansangan at iba pang pampublikong espasyo.

Ngayon, ganap ng bawal at may kalakip ng parusa ang paninipol, paninitsit, stalking, pang-iinsulto batay sa kasarian at iba pang uri ng gender-based street harassment. Bawal na po si Boy Bastos.

Nagpapataw ang bagong batas ng mala­king parusa sa mga tinatawag na “unwanted o uninvited sexual actions o remarks” sa mga kababaihan at miyembro ng LGBTQ sa mga pampublikong lugar tulad ng paninitsit, pagsipol, panghihipo, at iba pang misogynistic, transphobic, homophobic at sexist slurs, pagkomentong sekswal, pagpapakita ng mga pribadong parte ng katawan at iba pang uri ng pambabastos.

Ang bagong batas na ito ay magsisilbing tulay upang mapunan ang kakulangan ng ating Anti-Sexual Harassment Act of 1995 na kung saan ngayon, ang mga sexual harassment at sexual violence na ginawa ng katrabaho mo (between peers), pati na ang ginawa sa mga superior officer ng isang empleyado, o ng estu­dyante sa kanyang guro, o ng trainee sa kanyang trainer. Ako ay nanawagan sa ating pamahalaan na ipatupad ang lahat ng probisyon ng Safe Spa­ces Act sa lahat ng kalye, eskwelahan at opisina sa buong Pilipinas.

Pero ang batas na ito ay hindi lamang para sa mga kababaihan at LGBTs. Hindi rin ito batas para parusahan ang mga kalalakihan. Sa katunayan, pinoprotektahan ng batas na ito ang ating mga kalalakihan upang hindi sila tuluyang kainin ng kultura ng kabastusan at seksismo sa pamamagitan ng pagtitiyak ng pananagutan sa mga bastos na gawain.

Ito ay polisiya na nagnanais na magbigay ng positibong pagbabago sa lipunan. Sa aming paniniwala, ang mga kalalakihan ay may mala­king parte sa pagkakaroon ng isang positibong transpormasyon sa ating bansa.

Kaya hinihikayat ko ang ang gobyerno na tiyakin ang implementasyon ng mga probisyon ng batas sa lahat ng lansangan, eskwelahan, opisina at iba pang pampublikong espasyo.

Ang epektibong pagpapatupad ng batas na ito ay magpapadala ng klarong mensahe sa buong mundo na hindi pinapayagan ng bansang Pilipinas ang lahat ng uri ng gender-based violence at harassment. Ang ganitong uri ng pang-aabuso ay walang lugar sa isang malayang lipunan tulad ng sa Pilipinas.

