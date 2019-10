Kung paanong [hindi] manood ng mga historical film

Noong 1998, matapos na ipanood sa amin ang pelikulang ‘José Rizal’ ni Marilou Diaz Abaya na kinatatampukan ni Cesar Montano, gandang-ganda ako sa pelikula at gumawa ako ng ilang pahina ring rebyu kung saan isinulat ko ang kasaysayan ng paggawa ng nasabing pelikula at ang ilang pananaw ko ukol dito. Hayskul pa lamang ako nito at hindi pa historyador, pero ang makinilyado kong proyekto ay nagtataglay ng mga tama at maling ipinakita sa pelikula ayon sa aking nabasa mula sa aktuwal na buhay ni Rizal. Mula noon ganoon na akong manood ng mga pagtatanghal na may kinalaman sa kasaysayan, para akong may imaginary na bolpen at papel sa sinehan na nililista ang mga nakita kong mali. Masarap din kasi ang feeling na alam ko at nabasa ko ang tunay na kasaysayan.

Ngunit nang ako na mismo ang naging ‘historical consultant’ ng dalawang teleserye ukol sa kasaysayan ng GMA News, may napagtanto ako. Minsan kahit ipabasa pa sa iyo at ipatuwid ang iskrip, hindi talaga lahat ng gusto mo bilang historyador ay makukuha. May mga kasuotan na hindi na maaaring gawin muli at iba pang ‘di magagawa dahil kulang talaga sa budget. In short, hindi kasi maaaring ibalik nang eksakto ang nakaraan. Umaasa ka na lamang na at least, hindi mabaluktot ang diwa ng kuwentong isinasalaysay. At sa ganang akin, nagawa namin ito nang maayos sa ‘Katipunan’ at sa ‘Ilustrado’.

Sa pagpo-promote ng mga pelikula ni Jerrold Tarog tulad ng ‘Heneral Luna’ at ‘Goyo: Ang Batang Heneral’ lagi kong sinasabi na ang mga historical film ay hindi talaga tunay na kasaysayan kundi mga interpretasyon ng kasaysa­yan ng mga gumagawa ng pelikula batay sa mga datos. Kaya unti-unti kong natututunan na irespeto ang ‘vision’ ng filmmaker. Kapag nanonood ako sa sinehan, medyo pinapagkape ko muna ang side ko ng pagiging ‘historian’ at ine-enjoy ko lang muna ang kuwento ng pelikula bilang ordinaryong manonood.

Halimbawa, sa mga pelikula ukol kay Andres Bonifacio na ‘Supremo’ na kinatatampukan ni Alfed Vargas at sa ‘Bonifacio: Ang Unang Pangulo’ na kinatatampukan ni Robin Padilla, lagi ko na lamang pinanghihinayangan na kung nakausap sana nila ako bago ginawa ang pelikula, may naipasama pa akong ilang aspek­to gaya ng kanyang mga pilosopiya o ang kanyang pagiging pa­ngulo. Kaya parang nakukulangan ako sa mga pelikula. Subalit nang minsan ay pinanood ko lamang sila nang tinatanggal sa isip ko na historyador ako at sinundan ang direksyon ng kuwento, napaiyak ako at nadama ko ang ganda ng pelikula.

Maganda na halos lahat nagiging historian kapag may mga pelikulang tulad ng mga ito. Mainam na napag-uusapan ‘yan, pero siguro, relax muna, ‘enjoy the film’ na lang. Kung kasaysayan ang hanap mo, sa mga aklat mo hanapin, hindi sa pelikula.