Kung drug addict ang akong anak, moresign ko ug patyan nako siya – Faeldon

Dili pasayloun ni Bureau of Corrections (BuCor) Chief Nicanor Faeldon bisan pa ang kaugalingong anak kabahin sa gikataho nga nadakpan kini sa usa ka balay sa suspected drug personality.

Matud ni Faeldon sa interview sa ABS-CBN News Channel, gikompirmar niini nga iyahang anak ang nagpaila nga Nicanor Faeldon Jr., nga nadakpan sa mga otoridad sa Naga City.

Matud ni Faeldon, siya mismo ang mo-hunting sa anak ug patyon kini sa higayun nga kapamatud-an nga nalambigit kini sa iligal nga drugas.

What I can assure everybody is that if my son is involved in any way, kahit na user, I will resign immediately and hunt him down. Ako na ang magpaparusa diyan. I will kill that idiot kung involved siya. That’s my assurance to the public. I don’t tolerate such (act),” matud ni Faeldon.

Matud usab ni Faeldon sa lahi nga interview sa dzMM, nga iyang payton ang iyang anak aron dili kini makatilaw o makagamit sa iligal nga drugas kun ugaling tinuod nga migamit kini.