Kumusta ang mga Mega Ligtas COVID Centers?

Kapag maririnig mo sa balita na ang mga may-sakit ng COVID-19 ay wala nang mapuntahang pagamutan at sa halip sa paradahan na lamang ng sasakyan nakalagak, may matibay tayong dahilan upang magtanong kung ano na ang nangyayari?

Parang kamakailan lang ay nakakataba ng puso at nakakataas ng noo maging Pilipino ang pagbabayanihan na pinangungunahan ng mga malalaking negosyo sa ating bayan. Kapag ganito, napapatunayan nila na hindi lamang sila interesado sa paggawa ng pera kundi pati sa kapakanan ng mga tao at ng bansa. Dagdag pa riyan, naipapakita nila na sa kabila ng mga makailang panggigipit ng pamahalaan, hindi sila tumatalikod at handang makipagtulungan.

Magandang halimbawa sa sinasabi ko ay ang mga proyekto ng Lopez Group of Companies para sa kasalukuyang pandemya. Kabilang dito ang pasilidad na pang-quarantine sa Port Capinpin sa Orion, Bataan na may kakayahan para sa 124 na kama at sa Eva Macapagal Super Terminal sa South Harbor para sa 211 na kama. Base sa aking munting pananaliksik, tumatakbo ng maayos ang mga ito at napapanatili ng nasa maayos na kalagayan.

Nagtataka lang kasi ako kung bakit nagkakagulo tayo sa paghahanap ng mga pasilidad para sa mga tinamaan ng COVID, habang wala namang naririnig na balita tungkol sa mga ibinidang mga Mega Ligtas COVID Centers.

Kung matatandaan ninyo, sa kasagsagan ng pandemya nuong 2020, isa sa mga tila tamang ginawa ng pamahalaan ay ang pagtatayo ng mga malakihang pasilidad bilang tugon at paghahanda sa pagdami ng mga taong tinamaan ng COVID. Kasama sa mga pasilidad na ito ang mga nasa loob ng Metro Manila, kagaya ng Filinvest Tent na may kapasidad na 108 na kama, ang PhilSports Arena sa Philippine Sports Complex sa Pasig na may kapasidad na 132 na kama, ang Rizal Memorial Coliseum na may 98 na kama, ang Ninoy Aquino Stadium na may 112 na kama, ang PICC Forum na para sa 294 na kama, ang World Trade Center Manila sa Pasay, na may 502 na kama. Dagdag pa sa mga nabanggit ang mga nasa labas ng Metro Manila, kagaya ng ASEAN Convention Center sa Clark Freeport Zone sa Pampanga na may kapasidad na 150 na kama at ang New Clark City Government Center sa New Clark City sa Capas, Tarlac, na may kapasidad hanggang 1,000 kama, at ang Philippine Arena Complex sa Santa Maria, Bulacan na kaya ang 300 kama.

Ayon sa mga bulung-bulungan, masama na ang kondisyon ng mga pasilidad na ito at hindi na angkop para sa intensyong medikal. Sana malaman ng taong bayan ang totoo. Kaysa puro patutsada at pasaring—na may halong pagtataray—ang naririnig mula sa ilang kinatawan ng pamahalaan, tungkulin nila na magsalita para sa mga ginagawa ng administrasyon para sa kalutasan ng mga suliranin ng bayan, maliban na lamang kung wala nga namang maiulat.

Ipinakita ng pribadong sektor na kaya nilang iwanan pansamanatala ang paggawa ng pera. May nakakasalisi kaya?