Kumonti nagpositibo! Epekto ng bakuna pansin sa Maynila

Nakikita na umano ang epekto ng COVID-19 vaccine sa lungsod ng Manila ayon kay Mayor Isko Moreno.

Sa panayam ng ‘Politiskoop’ sa Politiko Live kay Moreno, binahagi nito ang napansing datos simula nang umpisahan ang vaccination rollout sa kanilang mga frontliner.

Ayon kay Moreno, nasa 2,500 health worker na ang nabakunahan sa Maynila, at sa nakalipas na dalawang linggo, 102 medical frontliner lamang ang tinamaan ng COVID-19.

“Out of 102, sampu lamang doon ang vaccinated, 92 hindi vaccinated,” sambit ni Moreno.

“Itong mga na-infect at hindi na-infect, for 2 weeks magkasama sila sa ospital, sa hallway, elevator, emergency room, COVID-19 center, but they did not get infected,” aniya pa.

Dahil dito, tingin ni Moreno ay may karagdagang proteksyon na ang kanilang mga frontliner laban sa sakit.

“Mukhang — high probability — na mas ligtas ang ating medical frontline or any human being who will get vaccinated,” ayon sa alkalde. “Biruin mo 2,000 mahigit [ang nabakunahan], tapos posam (sampu) lang ‘yung tinamaan.” (RP)