Kumikikig pa! Jokic, Nuggets humirit ng Game 7

BINURA ng Denver Nuggets ang 16-point deficit sa halftime upang makahirit ng Game 7 sa Western Conference ng 2019-2020 NBA second round playoff.

Humarurot ang Nuggets sa second half upang tirisin ang Los Angeles Clippers, 111-98 sa Game 6 at ilista ang 3-3 sa kanilang best-of-seven series.

Kumayod si Nikola Jokic ng 34 points, 14 rebounds at pitong assists para sa Denver na nalubog hanggang 19 puntos.

Sinabihan ni Denver head coach Mike Malone ang kanyang bataan na sanay na sila sa ganitong sitwasyon na naghahabol sa unang dalawang period.

Uminit ang opensa bigla ng Nuggets sa third canto, kumana ng 30-16 bentahe upang ibaba sa dalawa ang hinahabol, 77-79, papasok ng fourth period.

“That’s the nature of our team,” hayag ni Nuggets guard Jamal Murray. “We can have a bad half and we can come back just as quick.”

Hanggang sa payoff period ay nanagasa ang Nuggets sa opensa kaya nasilo ang panablang panalo.

Tumikada si Murray ng 21 marka, habang 16 ang inambag ni Garry Harris.

Nawalan ng saysay ang 33 markers na sinalpak ni Paul George dahil muling naudlot ang kanilang asam na makasampa sa finals ng Western Conference. (Elech Dawa)