Kumidnap sa Vietnamese, 2 Intsik kalaboso

Nalambat ng Philippine National Police-Anti-Kidnapping Group (PNP-AKG) ang dalawang Chinese national na dumukot sa Vietnamese na babae at nanghingi ng P600,000 bilang ransom money sa Clark, Pampanga noong nakaraang linggo.

Nakakulong na ang mga suspek na sina Huang Jun, 26-anyos at Lu Zhillin, 22-anyos, nakatira sa Clark Majestic World sa French Balagtas Highway, Mabalacat, Pampanga sa AKG detention cell sa Camp Crame habang inihahanda ng Department of Justice (DOJ) ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa kanila.

Ayon kay AKG director BGen. Rudolp Dimas, nalaman nila nitong Mayo 13 ang pagdukot nina Huang at Lu ang biktimang si Vo Nguyen Chau, customer service agent ng isang online gaming company, malapit sa PBCom Bldg. sa Makati City noong Mayo 11.

Nagbayad ng P600,000 ransom money ang pamilya ng biktima alas-nuwebe ng gabi noong Mayo 14 at idineposito ito sa account ng isa sa mga suspek sa Fontana Casino Park sa Clark, Pampanga. Ani Chau, pinasakay siya sa kulay pulang Toyota Vios na may plakang S1L901 at saka siya pinalaya sa Jollibee Friendship Plaza sa Angeles City, Pampanga ng alas-11:00 ng gabi.

Nadakip ng mga awtoridad sina Huang at Lu nang masalubong nila ang mga ito kasama ang isa pang Intsik na dinukot nila na nakilalang si Li Jin Le. Tinangkang tumakas ng mga suspek pero naabutan at naaresto ang mga ito. (Edwin Balasa)