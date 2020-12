Kume hihimayin plano sa PBA

Hihimayin ni commissioner Willie Marcial ang mga plano ng PBA para sa Season 46.

Special guest si Marcial sa final webcast ng Philippine Sportswriters Association Forum para sa taong 2020.

Kasama si BCDA president/CEO Sec. Vince Dizon, ibabahagi ng dalawa ang mga kaganapan sa higit dalawang buwang Philippine Cup bubble sa Clark, Pampanga. Si Dizon din ang deputy chief implementer ng National Action Plan Against COVID-19.

Nagsimula ang nag-iisang conference ng season 45 noong October 11 at nakoronahang kampeon ng all-Filipino ang Ginebra nitong Dec. 9.

Alas-10:30 ang umpisa ng Forum na hatid ng San Miguel Corp., Go For Gold, MILO, Amelie Hotel Manila, Braska Restaurant at PAGCOR.

May livestream ang public sports program na hatid din ng Smart at Upstream Media sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas 2. (VE)