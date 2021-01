Kumayod sa b-day: Richard binusog ‘Ang Probinsyano’ staff, cast

So, hindi lang pala si Raymond Gutierrez ang may birthday salubong dinner noong Wednesday.

Habang nasa Shanghai Saloon restaurant nga kami sa Podium mall, panay ang check ni Annabelle Rama kung dumating na ba sa Batangas lock-in location ng “FPJ’s Ang Probinsyano” ang mga pagkain para sa cast and staff ng nasabing action series ng ABS-CBN.

“May birthday salubong dinner din kasi si Chard (Richard Gutierrez) para sa mga kasamahan niya sa show.

“Wala kasi silang taping ngayon, kaya ngayon na ginawa ‘yon. Bukas (yesterday), may taping kasi ang lahat,” sey ni Bisaya.

Working birthday nga kahapon si Richard.

“It’s nice rin na nagwo-work si Chard for his birthday. ‘Di ba, suwerte raw ‘yon. If there’s work for me rin naman tomorrow (yesterday), kahit birthday ko, ok lang. I’m willing. But since wala namang work, I have dinner with some friends,” sabi naman ni Raymond.

Ang mga kaibigan daw niya na sina Solenn Heussaff at Georgina Wilson, hindi available sa intimate birthday dinner kagabi ni Raymond, kaya magdi-dinner sila ng ibang araw.

Si Liz Uy naman daw, iti-treat si Raymond this weekend somewhere in Alabang.

Sabi nga pala ni Raymond, ang birthday wish niya ay lalo silang maging healthy ng kanyang pamilya, lalo na ang parents nilang sina Eddie Gutierrez at Bisaya.

Sarah Lahbati sumeksi sa katatakbo

Kasama namin sa intimate birthday salubong dinner ni Raymond the other night si Sarah Lahbati.

Napansin ko, Dondon (my dear editor), ang laki ng ipinayat ng misis ni Richard.

Pansin ko ang jawline ni Sarah. Sobrang obvious ‘yon kaya alam ko na pumayat pa siya.

“Aside from diet, more on running talaga,” sabi ni Sarah.

May treadmill kasi sa bahay si Sarah, kaya naman habang magka-bonding sila ng mga anak na sina Zion at Kai ay panay ang takbo niya.

Naku, makabili nga rin ng treadmill at baka maging kasing-sexy ako ng misis ni Richard, huh! Hahaha!

Dos, Singko marami pang pasabog

May isang kakuwentuhan ako na nakatsikahan ang isa sa big bosses ng ABS-CBN.

Inusisa raw niya ang Kapamilya network boss kung bukod sa “ASAP Natin ‘To” ay may iba pang shows na ipapalabas sa TV5?

Pero ayaw raw magsalita ng nasabing executive.

“My lips are sealed” daw ang “drama” ng taong kausap niya.

Pero mas may matinding partnership pa bang aabangan ang mga tao between ABS-CBN ang TV5 bukod sa “ASAP Natin ‘To”?

Well…

Controversial showbiz personality,

aktor/politiko magsasama sa TV5

Daily show raw ang inaayos sa TV5 para sa isang controversial showbiz personality. Gusto raw ni controversial showbiz personality na live araw-araw ang morning show na ‘yon.

So, kung matutuloy ‘yon, magastos dahil live nga.

Makakasama raw ni controversial showbiz personality sa show na ‘yon ang isang actor/politician.

Well…