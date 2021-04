Kumander ni Jalalon, ipinaglaban 2 anak

Matapos ihayag ang pang-aabuso at pangangaliwa ng kanyang asawa na si Magnolia Hotshots Jio Jalalon, agad na binago ng misis ng tinaguriang “The Cyclone” ang overhead cover sa isa nitong social media account na may patama sa kanyang mister.

“Two things my kids will always be able to say is, Mommy was always there & Mommy always made it happen,” post din ng nagtapos ng Bachelor of Science in Tourism Management sa Centro Escolar University na si Kristina Jalalon sa kanyang FB account.

Una ding nagpost si Kristina ng isang Supreme Court ruling noong Oktubre 27, 2020 na tila nagpapatungkol sa mga binitiwan nitong pahayag at ipinost Biyernes hinggil sa mga gawain ng kanyang asawa.

Pinilit na makuha ang panig ng 28-anyos na dating first round pick at nasa kanyang ikalimang taon sa Magnolia Hotshots na si Jalalon subalit wala itong pagtugon. (Lito Oredo)