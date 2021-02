Kumander ni Curry nag-burlesk sa IG

IPINASILIP ni Ayesha Curry ang kanyang kurba sa Instagram sa pag-post ng larawan kung saan wala siyang suot na saplot.

Ang naturang picture ay para sa magazine na Sweet July, kung saan natakpan lamang ng legs ni Ayesha ang kanyang mga private part.

Hindi ito nagustuhan ng ilang netizen, at pinutakte ang comment section ng misis ni Golden State Warriors star Stephen Curry.

May ilang kumuwestiyon sa pagiging Kristiyano ng mag-asawa, habang ilan naman ang pinalutang ang 2015 tweet ni Ayesha kung saan sinabi nito na hindi niya style ang paghuhubad.

“Everyone’s into barely wearing clothes these days, huh? Not my style. I like to keep the good stuff covered up for the one who matters,” saad sa dating tweet ni Ayesha.

Bumalikwas naman ang asawa ni Curry, at dinepensang ang kanyang dating tweet ay tungkol sa isang babae na tanging nipple lang ang natatakpan habang nasa coffee shop. (Ray Mark Patriarca)