Kumadrona, pharmacist target gawing tagaturok ng COVID vaccine

Pinag-aaralan ng Department of Health (DOH) ang posibilidad na payagang maging vaccinator para sa COVID-19 vaccine ang mga pharmacist at midwife.

Sabi ni DOH Usec. Dr. Myrna Cabotaje sa isang town hall discussion sa COVID-19 vaccination plan ng gobyerno, sa ngayon ay pinapayagan lamang na magbakuna ay mga doktor at nurse.

“We are also looking at the pharmacists, pinag-uusapan din namin ‘yan ni [Food and Drug Administration director-general Eric Domingo], because the pharmacy law allows the pharmacist to do vaccination, so inaaral natin ‘yan,” lahad ni Cabotaje.

Gayundin din aniya ang mga kumadrona.

“They are all under the supervision of a physician. So ang importante po diyan ay may doctor na present in the vaccination site,” aniya pa. (Issa Santiago)