Kulong, multa vs diskriminasyon ng lahi, relihiyon lusot sa Kamara

PUMASA na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang naglalayong ipagbawal ang diskriminasyon sa batayan ng lahi, etnisidad at relihiyon.

Pero hindi nito sakop ang diskriminasyon sa batayan ng SOGIE o sex, sexual orientation, gender identity at gender expression.

Sa botohan, 208 o lahat ng mambabatas ang bumoto ng “yes” para aprubahan ang House Bill No. 8243 o ang Equality and Non-Discrimination on Race, Ethnicity, and Religion Act. Walang bumoto ng “no” at “abstain”.

Alinsunod sa panukala, mahaharap sa parusang 30 araw hanggang 6 buwang pagkakakulong at posibleng P10,000 hanggang P100,000 na multa.

Ikinatuwa ni Deputy Speaker Mujiv Hataman, isa sa mga awtor ng panukala, ang pagkakapasa ng Anti-Discrimination Bill.

“Isa itong tagumpay ng mga mamayan laban sa anumang uri ng diskriminasyon base sa lahi, etnisidad o relihiyon. Bilang isa sa mga pangunahing may-akda sa panukalang ito, itinutu­ring ko itong mala­king hakbang ng ating bansa tungo sa isang tunay na malayang lipunan,” tweet ni Hataman kagabi.

“Wala nang hindi tatanggapin sa paaralan dahil lamang sa pangalan niya. Wala nang katutubo ang maaagawan ng lupa sa sarili nilang ancestral domain. At wala nang hindi mabibigyan ng kaukulang serbisyo publiko o pribado man dahil lamang sa kanyang lahi, etnisidad o relihiyon.”

“Tagumpay ito ng lahat ng Pilipinong naging biktima ng diskriminasyon, kasama na ang mga kapatid nating Moro at mga katutubo. Kapag maisabatas ito, wala nang inosenteng Moro ang maaaresto sa isang krimen. Wala nang hindi matatanggap sa trabaho dahil siya ay may suot na hijab,” aniya pa.

Bukod dito, hiniling din ng mambabatas na aprubahan na rin ng Kongreso ang Marawi Compensation Bill.

“Importante rin po ang panukalang ito para mabig­yan ng nararapat na ayuda ang mga naging biktima ng Marawi siege apat na taon na ang nakakaraan,” dagdag niya. (Riley Cea)