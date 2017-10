Kulong at multa, nakaumang sa swapang na trike drivers

By Riz Dominguez

Posibleng makulong hanggang anim na buwan ang mga tricycle drivers at operators nito sa siyudad ng Quezon City sakaling mahuli sila na sobrang maningil sa mga pasahero.

Ito ang babala na binitawan ni Elmo DG San Diego, pinuno ng Department of Public Order and Safety ( DPOS) sa gitna ng sangkatutak na reklamong nakakarating sa kanilang tanggapan .

Bukod dito possible din umano silang pagmultahin ng limamg libong piso .

Binawalan na rin ang mga bata at yaong mga walang lisensiya na mamasada ng tricycle at sundin ang regulasyun sa trapiko para maiwasan ang mga aksidente , pagkawala ng buhay at mga danyos sa kanilang mga sasakyan.

Ito ang nilalaman ng Memo na pinakalat sa mga samahan ng tricycle drivers at operators.

Napagalaman na isa sa iniulat na sumisingil ng sobra ay mga tricycle drivers sa Veterans Village sa Barangay Pasong Tamo

Ipinaalala pa ni San Diego na kinakailangan ipatupad ang P8 sa unang kilometro at dagdag na piso sa bawat kilometro sa regular na byahe at sa mga special trips ay 16 pesos sa unang kilometro at dagdag na piso sa karagdagang bawat kilometro.

Pinaalalahanan din ang mga tricycle drivers na kinakailangang bigyan ng 20 percent discount ang mga senior citizen , estudyante at mga persons with disabilities.

Hiniling din niya ang tulong ng publiko na ireport ang mga abusadong tricycle drivers sa Quezon City sa pagtawag sa HOTLINE NG BAYAN 122.