Krus ‘wag gamitin! RTF-ELCAC, CBCP sabong sa politika

Nanawagan ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC) sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) na huwag gamitin ang krus o ang simbahan sa politika kung ayaw nilang hindi marespeto ang diwa ng Semana Santa.

Ang pahayag ay ginawa ni Western Visayas RTF-ELCAC prosecutor 2 Flosemer Chris Gonzales matapos na sabihin ni CBCP President at Calocan Bishop Pablo Virgilio Davis nitong Biyernes Santo na ang red-tagging ay isa sa pinakamatandang estratehiya ng mga tiwaling politiko na ginagamit hanggang sa kasalukuyang panahon.

Inihalimbawa ni Bishop David ang kaso ni health worker Dr. Ma. Natividad ‘Naty’ Castro na nagsisilbi sa lumad at mahihirap na komunidad subalit inakusahan ng kidnapping at serious illegal detention ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay David, mismong si Hesus ay biktima din umano ng red-tagging, na bagama’t alam ni Ponsio Pilato ang totoo tungkol kay Kristo ay naghugas-kamay o hindi nagsalita ng katotohanan laban sa akusasyon ng mga tao laban kay Hesus. (Edwin Balasa)