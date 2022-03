Krudo higit P13 per liter taas-presyo

Panibagong taas-presyo ang ipinatupad ng mga oil company ngayong araw na 11 linggo nang magkakasunod kung saan ay papalo na sa P90 per liter ang presyo ng ilang produktong petrolyo at lalagpas na rin sa P80 per liter ang diesel.

Nasa P13.15 per liter ang itataas ng presyo ng diesel, P7.10 per liter sa gasoline, at P10.50 per liter sa kerosene ng ilang oil companies kasama na ang Shell, Petron, Caltex, Cleanfuel, Shell at Total.

Base sa datos ng Department of Energy, nasa P60.10 hanggang P68.05 ang presyo ng diesel sa mga gasolinahan sa Parañaque City nakaraang linggo.

Mas mahal ang presyo sa mga kilalang gasolinahan tulad ng Shell, Petron, Caltex, at Total na nasa P62.95 per liter hanggang P68.05 bago mag-price increase.

Base rin sa datos ng DOE, sa Makati City at sa Pasay City pinakamahal ang gas at diesel sa Metro Manila.

May ibang lalampas pa sa P90 per liter ang gasolina.

Ang isang variant ng gasolina ng Shell na RON97 sa Makati ay nasa P83.52 per liter noong nakaraang linggo at magiging P90.62 per liter na ngayong araw. (Eileen Mencias)