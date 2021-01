May bagong scoop na naman si Nay Lolit Solis. This time, sa Kapuso actor na si Kristoffer Martin naman na ipinost nito sa kanyang Instagram account.

Aba, base sa post ni Nay Lolit, matagal na palang isang ama si Kristoffer. Apat na taong gulang na raw ang lovechild nito sa isang non-showbiz girlfriend.

Nakilala namin ang non-showbiz girlfriend ni Kristoffer noon, ‘yun ba ang ina? ‘Yung bago ‘yung longtime non-showbiz girlfriend din niya na parang ang huling balita namin, tila break na rin sila?

In fairness naman daw kay Kristoffer, wala naman daw itong intensiyon na itago ang anak. Nagkataon lang daw na wala naman daw kasing nagtatanong dito kaya hindi niya nasasabi rin ang tungkol sa bata.

Hmmm…

Anyway, may warning si Nay Lolit dahil na rin siguro sa nangyayari nga ngayon kay Jomari Yllana at sa ex nito. Na ang bata ay isang blessing at huwag daw maging cause na ‘yung bata ay magiging pawn sa magaganap na public away kung sakali between parents.

“Spare the child, don’t use them. Mag-usap kayo bilang adults. No more washing dirty laundry in public please.” (Rose Garcia)