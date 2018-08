Kristine hindi nilamon si Liza

Hindi nagpatalo sina Liza Soberano, Enrique Gil, at iba pang cast ng ‘Bagani’, sa matinding ulan, trapik at baha last Saturday night.

Itinuloy pa rin talaga ang farewell, thanksgiving presscon ng Bagani, kahit­ halos stranded na ang mga tao sa kalsada, at ang iba ay ayaw na talagang bumiyahe pa.

Kunsabagay, sa ganda ni Liza, kahit siguro sinong bagyo pa ang duma­ting, hindi siya kaka­yanin.

Isa sa mga napag-usapan ay ang karanasan ni Liza sa pakikipagtrabaho kay Kristine Hermosa, na original na dyiosa ng telebisyon, showbiz noon.

“Ang sarap niyang katrabaho. Nagbibigay siya. Mapagbigay siya. Hindi siya nang­lalamon sa eksena,” sabi ni Liza.

Anyway, masusu­bok ang paninindigan at ipinaglalaban ng mga Bagani sa patuloy nilang pag­laban sa kasamaan para mailigtas ang Sansinukob mula sa pagkawasak sa huling linggo nito.

Nanganganib na mabura ang lahat ng buhay sa Sansinukob kapag hindi napuksa ang halimaw na nananalaytay sa loob ng katawan ni Ganda (Liza).

Patuloy namang nagla­lakbay si Ganda kasama si Lakas (Enrique Gil) para hanapin ang Puso ng Sinukuan, na nananati­ling mailap kaya’t wala pa ring kasiguraduhan ang kinabukasan ng kanilang mundo.

Bagama’t nagkakaisa na ang buong Sansinukob laban kay Malaya (Kristine Hermosa), ang siyang nagtanim ng halimaw kay Ganda, nananalaytay pa rin ang takot at pangam­ba nila para sa kanilang kaligtasan bawat sandaling hindi nakukuha ni Ganda ang lunas ay lumala­kas ang halimaw sa loob niya.

Magiging mabigat ang problemang ito para sa lahat dahil kapag lumala na ang sitwasyon, kailangan nilang mamili sa pagitan ng buhay ni Ganda at ng buong Sansinukob.

Magagawa kayang­ isakripisyo nina Lakas, Lakam (Matteo Guidicelli),­ Dumakulem (Makisig Morales), at Liksi (Zaijian Jaranilla) ang buhay ng kapwa nila Bagani para sa ikabubuti ng Sansinukob? Mahanap pa kaya nina Lakas at Ganda ang lunas bago maging huli ang lahat?

Anyway, panalo sa ra­tings ang Bagani, at panalo rin sa social media, dahil gabi-gabi rin itong pinag-uusapan at nagte-trend ang mga opisyal na hashtag ng episode sa Twitter.

Ito rin ang ikalawang pinakapinag-usapang teleserye sa bansa sa unang anim na buwan ng 2018, ayon sa Twitter Entertainment Index, ang listahan ng mga pinaka pinag-uusapang paksa sa naturang social networking site.

Mayroon ding online na bersyon ang Sansinukob­ sa Bagani World, kung saan may tsansang ma­ging mga bayani ang mga maglalaro. Isasara na ito pagkatapos ng programa ngunit maaaring balikan ang mga kuwentong Sansinukob sa BAGANI:

Beyond Sansinukob ng NoInk, ang online rea­ding platform ng ABS-CBN.

Dingdong, Dennis magkakabugan sa aktingan

Opisyal na ngang inanunsyo ng GMA Network ang pinakaaabangang pagsasanib-puwersa nina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Kapuso Drama King Dennis Trillo para sa upcoming series na Cain at Abel.

Ito ang kauna-unahang­ pagkakataon na magkakasama sa isang proyekto ang dalawang pinakahinahangaan at tinitingalang aktor ng Kapuso Network. At ngayon pa lang, hindi na makapaghintay ang mga fan na mapanood ang kanilang much awaited soap opera.

Very excited at overwhelmed sina Dingdong at Dennis sa kanilang pagsasamahang proyekto lalo pa at dalawang direktor ang mangunguna sa seryeng ito na sina Direk Mark Reyes at Direk Don Michael Perez. Bukod pa diyan, makakasama rin nila sina Solenn Heussaff, Sanya Lopez, Chanda Romero, Ronnie Henares, Carlo Gonzales, Boy 2 Quizon.

Kaabang-abang ang magiging kuwento at tapatan ng malalaking artista ng GMA para sa show na ito.