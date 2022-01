Krisis sa tubig nagbabadya

Hindi naabot ang target na water reserve ng Angat dam sa pagsisimula ng 2022 kaya makabubuti umano kung hindi aksayahan ang tubig lalo at paparating ang tag-init.

Ayon kay House Deputy Speaker at Valenzuela City Rep. Eric Martinez sa pagsisimula ng taon ay 212 metro ang target na reserve sa Angat dam pero ang kasalukuyang reserve nito ay 202.80 metro lamang.

Kung hindi madaragdagan at mabilis ang pagkaubos ng reserba ay maaaring magkaroon ng kakapusan sa suplay ng tubig sa National Capital Region (NCR) lalo na sa tag-init.

“Residents within Metro Manila should be wary of their water consumption, most especially for the months leading to the dry season,” sabi ni Martinez.

Sinabi ni Martinez na dapat ding maglatag na ng plano ang gobyerno upang maiwasan ang water crisis sa Kamaynilaan at mga kalapit na probinsya.

Ang Angat dam ang nagsusuplay ng 98% ng tubig sa Metro Manila. May kakayahan ito na mag-imbak ng 850 milyong cubic meter ng tubig. (Billy Begas)