Krisis sa trapik dineklara sa Cebu

Idineklara ng Cebu Provincial Board ang pagkakaroon ng traffic crisis sa lalawigan.

Dahil dito, hinikayat ni provincial member Glenn Anthony Soco ang Kongreso para magsagawa ng mga hakbang na makalulutas sa nangyayaring pagsisikip sa daloy ng trapiko sa lugar.

“The nature and magnitude of traffic and congestion in the thoroughfares is even to be considered as a public calamity. Its effects ca­tastrophic and terrible. It must be considered a crisis of national significance,” ani Soco.

Sinabi pa ni Soco ang naging pag-aaral ng Japanese International Cooperation Agency (JICA) noong 2018, hinggil sa P1.1 bilyon na nalulugi sa ekonomiya ng Metro Cebu dahil sa mabigat na trapiko.

Ayon pa sa opisyal, ang deklarasyon ng traffic crisis sa lugar ay makapagpapataas ng antas ng diskusyon at partisipasyon ng publiko para masolus­yonan ang problema.