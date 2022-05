Krisis sa pagkain nagbabadya: Maging platito, plantita dapat – DA

Nagbabala ang Department of Agriculture (DA) sa napipintong krisis sa pagkain dahil sa naging matinding epekto ng COVID-19 pandemic, pati na ang gusot sa pagitan ng Ukraine at Russia at ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na mayroon nang inihandang directional plan ang kanyang tanggapan para matugunan ang mga pagsubok na inaasahang darating sa bansa.

“Ang mundo ngayon ay mayroong tayong mino-monitor na looming food crisis dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic, Ukraine-Russia war at pagtataas ng presyo ng petrolium. Maraming eksperto nagsasabi na there is a looming food crisis. Tayo naman ay handa tayo kasi mayroon na tayong directional plan to handle these split challenges. Dumating man itong food crisis na ito ay nakahanda tayo,” ani Dar.

Ang kailangan lamang aniya ay madagdagan ang pondo ng ahensiya para matutukan at mapalakas ang pagsusulong ng mga programa para mapataas ang production level sa agrikultura.

Hinimok din ng kalihim ang bawat Pilipino na magtanim at maging plantita at mag-alaga ng mga hayop at isda para mapataas ang produksiyon ng hindi kailangang nakadepende lamang sa mga magsasaka at sa importasyon. (Aileen Taliping)