Krisis at korapsyon sa karne

Bago pa man po ang pananalanta ng COVID-19 ay tumama na ang African Swine Fever o ASF sa ating mga babuyan na mas lumalala pa ngayong may pandemya.

Unang naitala ang ASF outbreak sa bansa noong July 2019. Nito lang pong Marso, inulat ng Department of Agriculture (DA) na kumalat na ang sakit sa 40 probinsya.

Mula po sa 12.7-milyong baboy noong 2020, bumagsak ng 24.1% ang produksyon o 9.72-milyon na lang sa pagsisimula ng taong 2021. Halos 3-milyong baboy po ang tinamaan ng ASF.

Tumigil po sa pagbababuyan ang ilang mga local farm dahil sa “ASF scare”. Bumagsak ang supply ng karne. Umakyat po ang presyo ng baboy.

Dahil dito, nagpatupad ng price ceiling ang gobyerno. Naging pasakit po ito sa ating mga manininda.

Nang unang ipatupad ang reglamento sa NCR noong unang linggo ng Pebrero 2021, marami ang hindi na lang nagbenta ng karne.

Halos walang baboy noon sa mga palengke ng Metro Manila. Nag-pork holiday sa 17 mga public market sa kabisera ng bansa.

Sa ilalim po ng Executive Order No. 124, ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng “price cap” na ₱270 sa kada kilo ng kasim at pigue, ₱300 sa kada kilo ng liempo, at ₱160 sa kada kilo ng manok.

Matapos ang mahigit 60-araw, umaaray pa rin ang ating mga lokal na magbababoy dahil sa pagbaha naman imported na karne sa mga pamilihan.

Mantakin n’yo po naman na noon pa palang 2018, pinayagan na ng mga opisyal ng Bureau of Animal Industry (BAI) ang pagpasok ng karne ng baboy sa mga mga bansang naka-ban sa Pilipinas.

Iligal po ito at klarong paglabag sa mga Memorandum Order ng DA tungkol sa ban sa importation ng mga karne mula sa Hungary, Belgium, Germany at China.

Nananawagan po ang Agricultural Sector Alliance of the Philippines na imbestigahan ang planong pagpapalawig ng Minimum Access Volume (MAV) at pagpapababa ng taripa o buwis sa mga imported na karne.

Hindi po ubrang sobra-sobra ang itataas ng minimum access volume dahil magiging sanhi po ito oversupply sa mga lugar na may sapat na suplay naman ng karne.

Suportado po natin ang Senate Resolution No. 685 na isinusulong ni Senator Ping Lacson para usisain ang krisis at korapsyon sa karne dahil sa ASF outbreak.

Ngayong araw, magsasagawa po ang Senate Committee of the Whole ng pagdinig. Pangungunahan po ito ng ating Senate President Tito Sotto. Isa po sa mga isyung tatalakayin ay ang sinasabing “tong-pats” sa presyo ng mga angkat na karne ng baboy.

Layunin po nating makahanap ng solusyon o alternatibo sa pag-aangkat ng karne. Ito po kasi ang itinuturong dahilan ng pagkawala ng kita o tubo ng ating mga magbababoy gayundin ng technical smuggling ng mga poultry at pork product sa bansa.

Ang DA na po mismo ang nagsabi na smuggled na baboy ang dahilan ng pagkalat ng ASF sa Pilipinas. Kung walang gagawin para masugpo ang meat smuggling, patuloy pong haharap ang ating meat industry sa banta ng bagong strain ng sakit.

Aabot daw po sa patong na ₱5 hanggang ₱7 kada kilo ng karne ng baboy ang napupunta lang sa bulsa ng mga tiwaling opisyal.

Sa dami po ng apektadong mga negosyo at manggagawa ngayon, dagdag pasakit po hindi lang ang AFS outbreak kundi maging ang kaliwa’t kanang mga alegasyon ng korapsyon sa industriya ng baboy.

Hindi lang po ang price cap, malawakang importasyon at pagpapababa ng taripa o buwis at pagtatanggal ng restriksyon sa importasyon ang solusyon. Pantapal lamang po ang mga ito sa krisis.

Dapat din pong isaalang-alang ang subsidyo lalo na po sa mga maliliit na negosyante at manininda. Hindi rin po dapat pabayaan ang mga LGUs na magkanya-kanya na lang ng diskarte sa pagkontrol sa pesteng ASF.

Pumapangalawa po sa bigas ang swine industry kung pag-uusapan ang kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Kailangan pong sumaklolo ng gobyerno. Kailangan pong maglatag ng konkretong plano para hindi magpatuloy ang krisis at korapsyon sa industriya ng baboy sa bansa.

