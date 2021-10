Kris, Vilma, Maricel, Kim mananakot sa Halloween

Ibabandera ng home of Filipino blockbuster movies na Cinema One ang mga nakakatakot at nakakasindak na pelikulang Pinoy para sa pagdiriwang ng Halloween ngayong Oktubre.

Maghanda na sa matinding suspense na hatid ng mga pelikula ng master of scare na si Direk Chito Roño sa C1 Masters tuwing Miyerkules, 9 pm. Mapapanood ang “The Healing” ni Vilma Santos sa October 6, “T2” na pinagbibidahan ni Maricel Soriano sa October 13, “The Ghost Bride” ni Kim Chiu sa October 20, at “Sukob” kasama sina Claudine Barretto at Kris Aquino sa October 27.

Balikan naman ang ilan sa nakakasindak na 90s Pinoys movies sa Thursday Horror tuwing Huwebes, 9pm. Mapapanood ang “Impakto” sa October 7, “Multo in the City” sa October 14, “Takbo, Talon, Tili” sa October 21, at “Sa Piling ng Aswang” sa October 28.

Tuloy-tuloy ang pananakot sa C1 Midnight Madness tuwing Sabado ng 11 pm tampok sina Assunta de Rossi sa “Sa Kabilugan ng Buwan” (October 2), Alma Concepcion sa “Manananggal in Manila” (October 9), Alma Moreno sa “Aswang” (October 16), Klaudia Koronel sa “Ang Babaeng Putik” (October 23), at Aubrey Miles sa “Sanib” (October 30).

Syempre, hindi rin mawawala ang 24/7 Halloween Marathon sa pagtatapos ng buwan. Panoorin ang “White Lady,” “Shake, Rattle & Roll IV and V,” “Halimaw sa Banga,” “Haunted Forest,” “Dalaw,” “D’ Anothers,” “Maria Leonora Teresa,” “Da Possessed,” at “Feng Shui 2” sa October 30 (Sabado). Ipapalabas naman ang “Shake, Rattle & Roll VI,” “Bahay ni Lola,” “Shake, Rattle & Rolle 2K5,” “Segunda Mano,” “Clarita,” at “Kimmy Dora and the Temple of Kiyeme” sa darating na October 31 (Linggo). (Dondon Sermino)