Kris, Vice Ganda pinag-aaway ulit

Kitang-kita ang saya sa mukha ni Kris Aquino nang dinalaw siya ng Kapamilya, na dati niyang staff, at pinasikat din niya sa kanyang Kris TV show, na si Darla. Si Darla nga ‘yung madalas na kasa-kasama o sidekick ni Kris noon sa Kris TV, na kapag kumakain sila, pinauubos niya kay Darla ang lahat ng food.

“After taping Darla visited us – it’s just so cute to see how ‘small’ Darla now seems next to Kuya Josh and Bimb. We missed Darla. #family,” sabi ni Kris.

Marami naman ang natuwa na nakita nga si Darla na kasama ang kanyang dating ‘amo’ na sabi nga nila, kahit may sarili na ring pa­ngalan si Darla ngayon, hindi pa rin ito nagbabago, at hindi niya tinalikuran si Kris.

“Darla seems more sincere than the baklang kabayo?” ang hirit ni @jinna37415, na obyus naman na si Vice Ganda ang pinatutungkulan. Marami nga kasi ang nakakaobserba na kesyo hindi na madalas nakakasama ni Kris si Vice Ganda ngayon, at kesyo madalas pa ring paglaruan ni Vice si Kris ngayon, o ‘yung tipong ginagaya-gaya nga.

At sinagot nga ito ni Tetay na…

“I’ll address this once then we can all move on – it isn’t an issue with me anymore… I have never pretended w/ all of you that we are still close… the network I came from is a very insular world, and once you’re no longer part of that family, you create your own new world to shine in. In a kinder world, I would be spoofed, much like in a barkada, you have inside jokes and you’re all in on it so you all get what’s funny… but I’m no longer part of the ‘in’ group. I don’t think madalas pa naman akong napu-punchline pa. So let’s leave things as they are and just gratefully recall the happy me­mories,” sabi ni Kris.