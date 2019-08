Kris tuloy ang laban

Ni Rose Garcia

“Kris Aquino is Kris Aquino,” “Love her or hate her,” ang ilan sa mga ‘phrase’ na madalas marinig patungkol sa Queen of All Media na masasabing totoong-totoo­.­

Either you love her or you hate her, pero siguradong panonoorin mo pa rin siya kapag may gusto siyang sabihin. Interesado pa ring malaman kahit ng taong nagsasabing ayaw sa kanya ang kung anumang ginagawa o nangyayari­ sa buhay niya o sa buhay nila ng dalawang anak niya na sina Joshua at Bimby.

Si Kris, mixture of everything.

Intimidating and sweet.

Brutally honest and appreciative.

Strict and generous.

Actually, feeling namin ang daming ­conflicting na katangian meron ang anak ng isang bayani, anak at kapatid ng dating ­Presidente ng bansa, horror queen, queen of all media, once a box-office queen at iba pa — pero sa lahat ng ito, hindi maikakaila na isa si Kris sa mga taong palaban at pagdating­ sa kanyang mga anak ay butihing ina.

Sangkaterba nga siguro ang puwedeng ibatong­ kanegahan sa kanya pagdating sa love life, pero sa pagiging ina, puwedeng magpreno­ at magsabing, “teka lang, si Kris pa ba?”

Si Kris, ilang beses na nagpakita ng ­pagiging emosyonal at palaban pagdating sa kanyang pamilya. Siguradong ilalaban niya ito. Kahit sa mga kapatid, even at times ay nagpapakita ng pagiging pasaway, pero tiklop si Kris, lalo na sa Ate niya.

Sa ngayon, all Kris had was life’s lesson from her parents. Sa recent post nga niya sa pag-alala sa death ni Ninoy Aquino, “siguro po kaya hindi ako sumusuko sa LABAN ng ­buhay kasi number 1 lesson ng dad: kung choice mo ang public life, whether in politics or ­entertainment, bawal ang pikon. 2nd rule: life should be lived guided by the principle of ­addition and never subtraction… dad, i am infinitely proud that i’m yours and mom’s, BABY.”

Bilang ina nina Josh at Bimby, ilang beses na ngang sinabi ni Kris na lalaban siya nang patayan para sa mga ito.

May nangpo-provoke kay Kris nang i-post niya ang picture ng dalawang anak sa ­kanyang Instagram account kamakailan lang, at hindi ito pinalampas ni Kris at sinagot talaga.

Aniya, “NEVER po ako nagsimula ng away pero KILALA nyo na ako, WAG ang mga ­magulang ko at WAG ang mga anak ko ang bababuyin kung ayaw lumabas ang pangil ko. Simple lang, diba. Lahat naman kayo alam ko pareho ang saloobin. Kung namatay na ang magulang wag bastusin ang alaala nila. At ­lahat ng mga magulang kapag anak ang hinamak, LALABAN.”

Suko na sa mga lalaki

Kung meron pang isang palaging ­kontrobersyal at pinagpipiyestahan sa buhay ni Kris, ito ay ang mga lalaking na-involve, nagkaroon ng relasyon sa kanya.

Mula sa kanyang mga crush na ­inamin niya tulad nina ­Alvin Patrimonio, Gabby ­Concepcion, Aga Muhlach noon, ang ­hindi makakalimutang “STD” revelation­ niya na ­mariing itinanggi ni Joey Marquez noon, ang napaka-controversial relationship­ at break-up niya sa ama ng dalawang anak niya na sina Phillip Salvador at James Yap.

Ang pinaka-recent pa rin na na-link sa kanya ay si ­Herbert Bautista at para kay Kris, ­pinaka-may magandang closure raw among her relationships.

Pero kung tatanungin ito ngayon pagdating sa usapin ng romance, mas focused pa raw siya sa health niya.

Sabi niya sa isang interview, “I don’t want to be a ‘burden’ to anybody. I’m grateful for every additional day. Huwag na sila umasa. Kasi parang tanggap ko na na I don’t want to be a burden­ to anybody.”

Patok pa ring endorser

You hate her – pero bilib ka sa choices niya.

Ilang taon na nga bang hindi visible si Kris sa telebisyon? Ilang taon na siyang hindi napapa­nood pero, heto’t isa pa rin siya sa most in demand­­ and trusted celebrity­ endorsers – hindi lang ng mga pipitsuging­ ­produkto kundi ng mga malalaking­ brand.

Pero kamakailan lang, lumabas ang ­balita na ang isa sa matagal na ring ineendorso ni Kris na detergent powder ay na kay Lea Salonga na raw.

Nang tanungin si Kris tungkol dito sa kanyang main platform ngayon, ang Instagram, “I have been taught GRATITUDE. I have had a wonderful, bilangin natin, 14 years (2005 was the 1st Pantene TVC) with [Procter & Gamble]. I have ­never been selfish. Very blessed though, ­shoo­ting on Thursday with [­Unilever]. Umiikot ang mundo. And sincerely HAPPY where I am and with the endorsements I have. God has been so good. Several new ones with multinational and trusted local one ­confirmed & with the contracts already being reviewed by DIVINA LAW. So let’s thank God for what’s here ad what’s coming okay?”

May narinig kaming kuwento na diumano’y binababaan ni Kris ang talent fee niya para mas mara­ming ma-book na ­endorsement deal, kapalit din daw ay mga billboards niya lalo na sa EDSA. Hindi naman namin siya na-prove kung totoo nga ang chika. Pero kung sakali at totoo man – may mali ba sa ganoong istilo? After all, she still got the deal at mukha pa rin niya ang nakabalandra sa kahabaan ng EDSA.

Sabik nang magbalik-pelikula, telebisyon

Hindi naman maikakaila na nami-miss ni Kris ang showbiz, lalo na ang paggawa ng pelikula at paglabas sa telebisyon. Meron na sana, ang pelikulang “(K)Ampon” na dapat ay entry sa 2019 ­Metro Manila Film Festival.­ May magkaibang bersiyon­ kaming naririnig sa diumano’y totoong nangyari na iba naman­ sa bersiyon ni Kris.

As of this writing, nag-back out na nga si Kris sa movie.

Pero, may parinig ito sa GMA network na baka puwede siyang bigyan ng afternoon serye, same timeslot daw dati ng “Ika-6 Na Utos”.

Sa ngayon, let’s see…

Sa social media nga lang siya visible pero milyon pa rin ang views niya. Ang pagbili niya ng napakamahal na Chanel bag dahil sa naranasang lindol ay nag-viral. Again, she earned hate and at the same time, may mga naa-amuse pa rin on how and what she can do.

Pinag-usapan din ang take niya sa “ghosting” issue nina Gerald Anderson, Bea Alonzo at Julia Barretto.

Na-miss­­ bigla ng mga tao ang live talk show tulad ng “The Buzz” at ang dami naming nababasa na iba pa ring live ­discussion at mga kuro-kuro nina Kris at Boy Abunda sa socmed.­

Sabagay, si Kris ­naman ang tipo ng artistang nanggugulat na lang.