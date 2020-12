Kris sumayaw sa TV5 show

Tuwang-tuwa ang mga fan ni Kris Aquino na finally ay natuloy na ang pagi-guest niya sa isa sa mga show sa TV5.

Una dapat na magi-guest si Kris sa Bawal na Game Show nina Paolo Ballesteros at Wally Bayola, pero dahil sa banta ng coronavirus ay hindi `yon natuloy.

Pero nitong weekend nga ay natuloy na ang guesting ni Kris sa TV5, at sa show `yon ni Billy Crawford, ang Lunch Out Loud.

“About last night… ShopeeShake 12/12 Play & Win segment taping, airing December 9, 2020 on @tv5manila @lunchoutloud.ph,” sabi ni Kris.

“It was fun doing the segment with you @billycrawford.

“Happy, peaceful, and stress free Sunday to all…” saad pa niya.

“Always love sharing the stage with you and our little convos before, during and after. Oh I’m still shocked how tall Bimby is @krisaquino,” sey naman ni Kris.

Anyway, mukhang napasabak na sumayaw si Kris sa Lunch Out Loud, dahil nagtanong nga ang abugadong si Gideon Pena kung kung “Wait, did you dance again?”

Na hindi naman sinagot ni Kris, dahil mas bongga nga raw na hintayin na lang sa Dec. 09 ang airing noon. (Dondon Sermino)